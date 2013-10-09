Животворящему Древу в Казахстане поклонились более 150 тысяч верующих

Продолжается поклонение одной из самых крупных в мире частиц Честного и Животворящего Креста, принесенного по благословению Святейшего Патриарха Кирилла после ходатайства митрополита Астанайского и Казахстанского Александра из афонского Преображенского монастыря Кутлумуш в Митрополичий округ в Республике Казахстан.

В Алма-Ате святыне поклонилось около ста тысяч человек, в Павлодаре и Усть-Каменогорске — еще пятьдесят тысяч. 7-8 октября Крест пребывал в Костанае.

Великая святыня православного мира, подаренная афонитам византийским императором Алексеем I Комнином (+1117), была принесена в Алма-Ату в канун праздника Воздвижения.

Глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан митрополит Александр в специальном обращению по этому случаю отметил: «Прибытие Животворящего Древа в Казахстан — явление знаменательное, поскольку доступ к этой величайшей святыне, хранящейся на Горе Афон, ограничен. Древо Креста Христова хранится в ризнице монастыря Кутлумуш и износится для поклонения паломникам лишь четырежды в год — в праздники Воздвижения Креста, Богоявления, Преображения Господня и церковное Новолетие. Настоятель обители архимандрит Христодулос с разрешения Священного Кинота Горы Афон предоставил православным верующим Казахстана уникальную возможность поклониться Животворящему Кресту Христову».

До конца сентября под непрерывные молебны с акафистами алма-атинские верующие поклонялись Честному Кресту в Вознесенском кафедральном соборе и в Софийском соборе Иверско-Серафимовского женского монастыря. 1 октября ковчег с частицей Креста был перенесен в Павлодар, а затем в Усть-Каменогорск. С 7 октября святыне поклонялись верующие Костанайской епархии (беспрерывный доступ к Кресту до позднего вечера 8 октября был организован в Константино-Еленинском соборе).

График пребывания частицы Креста, которое продлится до 16 августа, включает восемь крупнейших городов Казахстана, в том числе столицу — Астану.

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Кутлумуш (греч. Μονή Κουτλουμουσίου) — православный монастырь на горе Афон, шестой в иерархии Афонских монастырей. Обитель существовала уже в 988 году, но впоследствии была разрушена. В XIII веке восстановлена Константином Кутлумусом. В XIV веке монастырь переживал трудные времена из-за грабежа каталонцев. Время процветания приходится на вторую половину XIV века при управлении игумена Харитона Имвросского. В 1393 году монастырю был дарован статус ставропигиального. В начале XV столетия монахам Кутлумуша разрешили присоединить к обители пустующий монастырь св. Алипия.

В монастыре Кутлумуш неоднократно случались пожары. В 1497 году он сгорел почти дотла, но был восстановлена благодаря щедрости правителей дунайских княжеств, впоследствии объединившихся в государство Румынию. Еще два раза случались здесь крупные пожары, но всякий раз монастырь восстанавливался за счет пожертвований благодетелей и патриархов Александрийского и Константинопольского.

В Кутлумуше хранятся часть Живоносного Креста Господня; часть стопы праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы; глава св. Алипия Стилита; кисть св. мученика Евстратия; частицы мощей святой Марии Магдалины, святой великомученицы Анастасии, святой Параскевы, святой великомученицы Варвары, святого Харалампия, святого Трифона, святого Елевферия, святого великомученика Пантелеимона, святителя Григория Богослова.

Библиотека монастыря содержит 662 рукописи и около 3500 печатных книг. В обители проживает около 30 монахов.

«Церковный вестник»/Патриархия.ru