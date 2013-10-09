На кинофестиваль "Покров" поступило более 150 заявок из пяти стран мира

«В 2013 году на кинофестивале православного кино "Покров" ожидается очень интересная программа, - отмечает программный директор XI Международного фестиваля православного кино «Покров» Владислав Робский. – Приятно, что в этом году много молодых режиссеров (еще студентов киновузов) прислали свои фильмы.

Работы полны глубокого смысла, духовных исканий и веры. Часть из них мы отобрали для конкурсных показов в Доме кино. Мне очень радостно, что талантливые молодые люди, находясь на перекрестке непростого киномира, тратят силы и творческий потенциал на жизненно важные темы, а не на пустые продукты зрительского потребления».

«Изюминкой» XI Международного фестиваля православного кино «Покров» станут онлайн-показы конкурсных фильмов (кроме художественных). Планируется, что на Покров-ТВ зрители увидят и прямую трансляцию творческих встреч с режиссерами.

На фестиваль поступило более 150 заявок из пяти стран мира. Жюри 11-го кинофестиваля «Покров» отобрало 61 фильм в четырёх номинациях для участия в основных фестивальных конкурсах.

Показ 11 октября в «Национальной опере» на церемонии открытия в 18.00. Вход по пригласительным.

Фильм закрытия: «Дочь», режиссёры Александр Касаткин и Наталья Назарова.

Показ 14 октября в киевском «Доме кино» после церемонии закрытия в 18.00. Вход по пригласительным.

Конкурсные показы смотрите в Доме кино (Киев, ул.Саксаганского, 6). Вход свободный. Также можете смотреть эти фильмы можно on-line.

12 октября, суббота, 2-й день 11-го кинофестиваля «Покров»:

- Паломническая поездка для участников «По святыням древнего Киева».

- Конкурсная программа с 10.00 до 22.00 (Дом кино, ул. Саксаганского, 6).

Вход свободный.

13 октября, воскресенье, 3-й день «Покров»-2013:

- Круглый стол на тему «Как создавать короткометражное кино».

- Конкурсная программа с 9.00 до 22.30 (Дом кино, ул.Саксаганского, 6).

Вход свободный.

14 октября, понедельник, заключительный день 11-го кинофестиваля «Покров»:

- Конкурсная программа с 9.00 до 14.00 (Дом кино, ул. Саксаганского, 6).

Вход свободный.

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