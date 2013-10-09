Состоялась встреча Патриарха Кирилла с делегацией сирийских иерархов

8 октября 2013 года, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, в Троице-Сергиевой лавре после Божественной литургии и молебна состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с присутствовавшей за богослужением делегацией сирийских иерархов.

В составе делегации — епископ Апамейский Исаак, викарий Дамасской епархии (Антиохийский Патриархат), архиепископ Иосиф Абси (Греко-Мелькитская Католическая Церковь), епископ Армаш Налбандян (Армянская Апостольская Церковь, Эчмиадзинский Католикосат), архиепископ Мар Силуан Петр Аль-Немех (Сирийская Ортодоксальная Церковь), архиепископ Самир Нассар (Маронитская Церковь).

Обращаясь к участникам встречи, Патриарх Кирилл отметил: «Я знаю, что сегодня на вашей родине в Сирии большая беда. Страна разрушается на глазах у всего мира».

В разговоре с сирийскими гостями были затронуты вопросы оказания помощи мирному населению Сирии. «В меру своих сил мы осуществляем гуманитарную помощь, в том числе мобилизуя общественные организации в России», − сказал Святейший Владыка.

«Очень надеюсь, что по милости Божией полное изгнание христиан из Сирии удастся предотвратить. Мы молимся об этом, мы в меру сил своих помогаем вам, братья, и будем трудиться для того, чтобы Господь приклонил милость к Сирии и всему Ближнему Востоку», - заключил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси