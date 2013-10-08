Патриарху Сербскому переданы материалы Священного Синода с 1920 по 1940 год

На торжественном приеме в честь 1700-летия Миланского эдикта в городе Ниш Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал Святейшему Патриарху Сербскому Иринею оцифрованные копии архивных материалов Священного Синода Сербской Православной Церкви за период с 1920 по 1940 год.

В 2012 году Святейший Патриарх Сербский Ириней обратился в государственные органы России с просьбой о возвращении данных документов, при неясных обстоятельствах вывезенных в 1945 году в СССР и ныне находящихся на хранении в Государственном архиве Российской Федерации.

С учетом норм российского законодательства при содействии Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата усилий руководителем Федерального архивного агентства А.Н. Артизовым было принято решение о передаче Сербской Церкви электронных копий архивного фонда ее Синода.

Святейший Патриарх Сербский Ириней выразил сердечную благодарность за передачу архивных копий, которые представляют ценный материал по истории Сербской Православной Церкви за период между двумя мировыми войнами.

Служба коммуникации ОВЦС