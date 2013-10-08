Патриарх Кирилл встретился с Патриархом Константинопольским Варфоломеем

6 октября в Подгорице (Черногория) Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился со Святейшим Патриархом Константинопольским Варфоломеем. Предстоятели Константинопольской и Русской Православных Церквей прибыли в Черногорию для участия в торжествах по случаю освящения собора Воскресения Христова в Подгорице.

В беседе, прошедшей в братской и сердечной атмосфере, Святейший Патриарх Варфоломей и Святейший Патриарх Кирилл обсудили вопросы межправославного сотрудничества и взаимоотношений между двумя Патриархатами.

Со стороны Русской Православной Церкви во встрече приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов и секретарь ОВЦС по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук; со стороны Константинопольского Патриархата – митрополит Галльский Эммануил, генеральный секретарь Священного Синода Константинопольского Патриархата архимандрит Варфоломей (Самарас) и архидиакон Максим (Вгенопулос).

Служба коммуникации ОВЦС