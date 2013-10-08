Издана новая книга «Основы социального учения Русской Православной Церкви»

Духовно-просветительским Центром имени Святых Апостолов при поддержке Фонда духовного возрождения «Живой источник» и Галереи-ризницы «Чудотворные иконы Афона» издана новая книга протоиерея Дионисия Мартышина и Чопея Богдана «Основы социального учения Русской Православной Церкви».

Учебное пособие посвящено основам социального учения Православия.

Вниманию читателей предлагается обзор социального учения Русской Православной Церкви, учитывающий особенности переходного периода постсоветского общества, кризисные явления в сфере церковной коммуникации и основные вызовы современного мира, которые сегодня стоят перед каждым православным христианином.

В книге рассмотрены вопросы духовной, экономической, политической и социальной деятельности православного христианина.

В четвертой, заключительной главе, представлены основные официальные документы Русской Православной Церкви, касающиеся социальной проблематики человеческого бытия.

По мнению ученого проректора по научной работе Межрегиональной Академии управления персоналом, доктора политических наук, профессора, академика Академии социальных технологий и местного самоуправления Головатого Николая Федоровича: «Это учебное пособие показывает, как богословие Православной Церкви способно мотивировать и преобразить жизнь современного общества. Книга является удачной попыткой синтезировать светскую и богословскую науку».

Учебное пособие предназначено для воспитанников, студентов духовных учебных заведений, педагогов, катехизаторов, а также для самого широкого круга читателей, интересующихся социальным учением Русской Православной Церкви.

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