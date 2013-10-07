В Греции ввели безвозмездное венчание для малоимущих

По сообщению греческого агентства церковных новостей "Ромфея", митрополит Димитриадский Игнатий (Элладская Православная Церковь) решил ввести в своей епархии безвозмездное венчание для малоимущих греков.

Это вызвано тем, что в связи с экономическим кризисом всё больше греческих пар ограничиваются светским браком, совершаемым в мэрии. Церемония, в отличие от венчания, не сопровождается застольем с большим числом приглашенных и другими расходами, в том числе на свадебные наряды.

Стесненное финансовое положение заставляет греков отказываться от столь любимого торжества как традиционный церковный брак. В 2012 г. впервые число светских

браков в стране превысило число церковных.

Сократилась и общая численность браков вообще (в 2012 г. на 10% по сравнению с 2011 г.). Появилась тенденция освящать церковным таинством отношения одновременно с крещением первого ребенка, что позволяет избежать двойных расходов.

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