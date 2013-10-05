Наместник Киево-Печерской лавры: Объяснить политикам, что церковь отделена от государства, сложно и почти невозможно

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Наместник Киево-Печерской лавры владыка Павел – о происходящем в обители и вокруг нее.

- Владыка, что происходит сейчас вокруг Лавры – то рассказывают, что на ее территории нашли убитого священника, то истории о «пропавших монахинях» вспоминают?

- В Лавре ничего не делается, кроме чудес. Число паломников увеличивается, каждый день совершаются таинства Христовы.

Что касается убиенного, то, он не имел ни малейшего отношения к монастырю. Числился в общественной молодежной православной организации. Причины и детали убийства мне неизвестны. Огорчает, когда люди прикрываются именем Лавры.

- Не удивляет ли сам факт, что кого-то убили на территории Лавры?

- В Лавре никто ни на кого не нападал и не убивал. Поэтому, я еще раз говорю, что в Лавре ничего, кроме добра и чудес не совершается.

- Вернемся от чудес к реалиям нашего времени. Когда в Лавру приезжают иностранные президенты, они приходят со своим уставом и охраной «в чужой монастырь». Можно ли политикам объяснить, что Церковь отделена от государства?

- Это сложно и почти невозможно. Понятно, что охрана полагается высшим должностным лицам. Иногда их желание навести порядок, приводит к некоторым проблемам.

Нам Служба безопасности Украины говорит: мы охрану ставим, чтобы верующие друг друга не подавили и порядок был. А я им говорю: вот без вас у нас больше порядка будет. Правда, когда президенты уезжают, охрану снимают и давки как не было.

- Наладились ли отношения монастыря с музеем, занимающим часть лаврской территории и пытающимся брать с верующих деньги за вход?

- У нас сейчас благодатное время, есть взаимопонимание. Но есть и люди, которые не имеют никакого отношения к культуре и могут в воскресный день препятствовать людям идти на службу. Прямо как архангелы стоят, в Царские врата не впускают. Я думаю, ситуацию может изменить только президент или правительство, если пожелают.

- Вы говорили с президентом?

- Общения как такового нет. Но через прессу я обращаюсь к властям и напоминаю: ничто не помешало Ватикану быть церковным центром и при этом музеем. Так и здесь. Если Лавра будет наша – а она и есть наша – будут и экскурсии, и сохранность сооружений, но только станет больше порядка.

- Много говорят о том, что монастыри дарят друг другу святые мощи, якобы этот процесс поставлен на поток. Правильно ли это?

- Да, нам дают частички и мы тоже, бывает временами, даем. Вот преподобный Кукша- священномученик. Он сам родом из Орла, просвещал вятичей, там восстали против него язычники, убили его за веру. Поэтому сейчас мы выделили небольшую частичку, написали икону от Лавры, и передаем к 900-летию его мученической кончины в Орел.

Нам тоже привозят. Было прославление дивеевских матушек, нам привезли частицы. Частицу мощей Святого равноапостольного князя Владимира, мы получили из Ростова. Из Иерусалима нам дали частичку животворящего креста. Она дается как маковое зерно.

- Вы недавно презентовали современное издание древней книги «Тератургима», которую спустя 400 лет после исчезновения обнаружила и издала автор «Известий в Украине» Валентина Серикова. Как могло получиться, что книга о Печерских чудесах оказалось утерянной на четыре века?

- Отрадно, что эта книга переведена со старопольского языка, издана, и теперь очень многие смогут прочесть о тех великих чудесах, которые сотворили православные подвижники. Книга легко написана, и в этом большая заслуга переводчика. Очень символично, что вышла эта книга в канун празднования 1025-летия Крещения Руси.

Многое мы сегодня только узнаем. Вот мы открыли возрожденный Успенский собор. Тоже ведь чудо. Чудеса происходили во все века, происходят они и в наше время.

- Приходилось слышать про чудеса, совершаемые сейчас, про вашу чудесную лампадку, переданную вам отцом Василием Заевым.

- Да, есть лампада, он мне передал ее уже лет, наверное, 15 тому, если не больше (на фото). Он пришел ко мне и говорит: «Владыка, я знал старца Серафима, который взял икону у «танцующей Зои». У меня есть благословение от него передать эту лампаду монаху, который будет наместником Киево-Печерской Лавры». Эта лампадка до сегодняшнего дня у меня есть, вы можете ее увидеть.

Временами я ее беру в свои руки и поминаю старца – это как воссоединение с тем временем, с тем великим человеком.

Вкратце расскажу вам о том чуде, которое свершилось в советские времена. В 1956 году в Самаре (тогда Куйбышеве) работница завода, некая Зоя вместе с друзьями решила праздновать Новый год. А это, заметьте, был Рождественский пост. Все пришли, а Зоин парень задерживался. Начались танцы и только у Зои не было пары. Огорченная девушка взяла из красного угла образ Святого Николая и начала танцевать в обнимку с иконой. На просьбы этого не делать, она отвечает: «Если Бог есть, пусть Он меня накажет!» И пошла по кругу. После второго круга в комнате раздался шум, и Зоя застыла с прижатой к груди иконой. Ноги ее будто приросли к полу, сама она была белая и словно окаменевшая, но сердце билось. Приехавшие врачи были бессильны, они даже не могли сделать укол, иглы гнулись и ломались. Она не могла ни есть, ни пить. Очень быстро весть о ней разнеслась по всему городу и люди толпами шли посмотреть на это. Но вскоре подходы к дому оцепила милиция. Простояла Зоя 128 дней до Пасхи. Священники читали молитвы и пытались взять из ее рук икону, но тщетно. На праздник Рождества Христова отец Серафим отслужил водосвятный молебен, освятил комнату и взяв из Зоиных рук икону. И только тогда Зоя стала двигаться.

- Рассказывают и о многих чудесах, происходивших у иконы Успения Божьей Матери, которая в Лавре в Крестовоздвиженском храме.

- Это копия древней иконы, которая, как повествует Патерик Печерский, была принесена в Киев в 1073 году и вручена преподобным Антонию и Феодосию с рассказом о чудном благословении на строительство храма. Зодчие воздвигли Великую Церковь, названую по имени иконы Успенской и, приняв монашеский постриг, остались в монастыре. Чудотворная икона была древнего греческого письма на кипарисовой доске и находилась над царскими вратами Успенского Собора. Однако во время взрыва Собора Икона была утрачена.

Имеющийся у нас список дивного образа мы получили от тогдашнего митрополита Киевского Филарета. Когда обитель открылась, он выкупил эту икону в антикварном магазине. Она написана в первой половине ХIХ века, на позолоченной ризе стоит клеймо мастера Бишевского и указана дата изготовления 1877г. Да, эта икона является нашем оберегом, нашей защитой, нашим покровом и всем тем, что мы называем святостью. Она находится сейчас в ризнице, потому что в храме идет реставрация. А когда закончим реставрацию, где-то к Рождеству Христову, она станет на свое место, над царскими вратами и будет снова доступна для поклонения.

- А чудотворная Печерская Похвала и того древнее?

- Печерская Похвала, это тоже дивный образ и явление. Праздник Похвалы Божией Матери пришел в Русь из Царьграда и установлен был в IX веке в память об избавлении Константинополя от врагов по молитвам к Богородице. Икона Похвалы Пресвятой Богородицы, перед которой читали акафист в Царьграде, находится на Афоне. А Лавре икону, по преданию, подарил император Петр Первый. Образ в серебряной ризе с позолотой, изготовленной в 1840 году мастером Сазиковым. В ней размещено множество мощевиков с частичками величайших христианских святынь: капля Крови Иисуса Христа, часть Древа Животворящего Креста Господня, часть ризы Пресвятой Богородицы, часть ризы Христа Спасителя, миро от иконы Божией Матери, камешек из Вифлеема, камень от Гроба Господня, часть древа Мамврийского дуба, часть древа от жезла пророка Моисея, часть древа Неопалимой Купины и частицы мощей 20 святых. При закрытии монастыря в 1961году икону забрали иноки и спрятали в Черкасской области. Она была завернута и закопана на глубине 2,5-3 метров под навозом. Специально так спрятали, потому что искали и изымали все церковное.

Отец Авраамий и другие батюшки рассказывали, что здесь в Лаврском саду было много закопано, но когда искали с миноискателями – то находили по окладам, по металлу.

В начале 80-х годов ХХ века икона была перевезена в Золотоношский монастырь, а в 1999 году святыня вернулась в Киево-Печерскую Лавру. И когда мы встретили ее в святой обители, то поверьте, это правда – ни серебро не потемнело, ни краски. Только от доски отстал сам холст. Мы его закрепили.

В Крестовоздвиженском храме есть еще одна икона, я бы сказал, нерукотворная, которую называют «Избавительница» (по иконографии это «Барская» икона). Найдена она была случайно священником киевского Покровского женского монастыря на чердаке старого дома в 1970 году. Изображение еле угадывалось на потемневшем полотне, и он отдав схимонахине полотно, сказал, чтобы она пустила его по реке. Но матушка не смогла этого сделать и, забрав его в келию, долго молилась Пресвятой Богородице. Немного позже полотно было вставлено в рамку и потихоньку начали проступать некоторые детали иконы, и весть об обновляющейся иконе быстро разошлась между священством и мирянами, тогда и названа она была священниками «Избавительница». В 1992 году, во время раскола, икона была передана в Киево-Печерскую Лавру. В 1994 году я был назначен наместником, эта икона была на подрамнике – и была очень затерта, там практически ничего не было видно. Но со временем она начала обновляться. И в 1996 году братия мне показала, что вся икона восстановилась. Мы ее называем еще Барская-Братская.

- А «Всецарица», она тоже обновилась?

- «Всецарица» – икона новая, написана в конце XX века, находится в храме Всех преподобных Отцев Печерских на Ближних пещерах и там перед ней совершаются молебны и чудеса: слепая девушка с диагнозом «опухоль зрительного нерва» прозрела. А ведь по заключению врачей зрение восстановить было невозможно.

- Священники часто возмущаются, когда люди выстаивают очереди к мощам, которые временно привезли, хотя их частицы есть в местном храме.

- Таков человеческий менталитет. К этой частичке уже привыкли, а вот привезли новую – может, в ней больше благодати.

Вот все едут на Афон. Да, это удел Божьей Матери. Но Киево-Печерская Лавра – это тоже удел Божией Матери. Меня удивляет, когда в ответ на вопрос: «Вы были в Лавре?» говорят: «Я был на Афоне». Полетел раз, два в жизни – и достаточно. Но летать часто – я не считаю, что нужно. И всё ищут старцев, всё хотят знать, как жить.

- К старцам ходят как к гадалкам?

- Сегодня невежество духовного понимания страшное. И сегодня цель священника – привести в чувство, привести к покаянию, к размышлению о Боге. Больной должен почувствовать боль и пойти к врачу, а не врач должен сам спешить к предполагаемому пациенту. Сегодня каждый первый болен духовно. Если хотите легкого пути, я вам скажу: его нет. Есть рождение, крестоношение, Голгофа, гроб, Воскресение - и никак по-другому.

Янина Соколовская