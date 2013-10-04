В пределах Киевской епархии УПЦ образованы Бородянское, Макаровское и Обуховское викариатства

3 октября Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в своей рабочей резиденции в Феофании провел собрание с викарными архиереями и благочинными Киевской епархии по теме нового административного устройства Киевской епархии УПЦ.

Согласно Распоряжению по Киевской епархии Украинской Православной Церкви № 1768 от 25 сентября 2013 с целью эффективного церковно - административного управления приходами в пределах города Киева созданы следующие викариатства: Северное , Южное и Восточное .

В пределах Киевской епархии образовано Бородянское, Макаровское и Обуховское викариатства.

Управляющими викариатства назначены:

Северное - Преосвященный Феодосий, епископ Боярский ( Оболонское, Подольское, и Шевченковское, II Шевченковское, кладбищенское благочиния г. Киева) .

Южное - Преосвященный Николай, епископ Васильковский (Голосеевское, II Больничная, Печерское, Святошинское, Соломенское благочиния г. Киева) .

Восточное - Преосвященный Климент, епископ Ирпенский (Дарницкое , II Дарницкое, Деснянское, Днепровское, и Больничное благочиния г. Киева) .

Бородянское - Преосвященный Варсонофий, епископ Бородянский (Бородянское, II Бородянское, Иванковское, Полесское благочиния ) .

Макаровское - Преосвященный Иларий, епископ Макаровский ( Бышевское, Белгородское, Боярское, Бучанское, Вишневское, Ирпенское, Макаровское благочиния) .

Обуховское - Преосвященный Иона, епископ Обуховский (Васильковское, Гребенковское, Калиновское, Обуховское, Украинское, Фастовское благочиния).

Также, Больничное благочиние города Киева, согласно Распоряжению по Киевской епархии УПЦ № 1761 от 25 сентября 2013, разделяется на две части: Первое и Второе больничные благочиния. Благочинным Второго больничного благочиния назначен протоиерей Геннадий Батенко. Остальные благочиний Киевской епархии остаются без изменений

Общую координацию деятельности управляющих викариатства в Киеве и Киевской епархии возложено на управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония.