В российских поездах будут звучать аудиопрограммы на тему христианства

Более чем в 200 пассажирских поездах дальнего следования наряду с другими развлекательными и просветительскими программами будут звучать записи передач из проекта "Мир. Человек. Слово".



Смотрите оригинал материала наhttp://www.interfax.ru/russia/news.asp?id=331566





Смотрите оригинал материала на Смотрите оригинал материала на http://www.interfax.ru/russia/news.asp?id=331566 "Пассажиры получат возможность при желании познакомиться с различными, зачастую малоизвестными, эпизодами из истории России, узнать об основах христианской культуры, о наследии великих мыслителей и философов, об удивительных научных открытиях", - сообщила порталу "Интерфакс-Религия"продюсер проекта, обозреватель "Радио России", Людмила Борзяк.

Авторами текстов для программ выступают ведущие российские богословы, известные историки и публицисты.

При формировании специальной аудиопрограммы для пассажиров были использованы записи передач, выходивших в эфир "Радио России" на протяжении восьми лет в рамках проекта "Мир. Человек. Слово". Руководителем этого проекта является глава управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям архиепископ Егорьевский Марк.

В ближайшие три месяца пассажиры поездов дальнего следования смогут услышать рассказы о жизни святых княгини Ольги и князя Владимира, о мыслителях Фалесе Милетском, Плинии Младшем, императоре Марке Аврелии, об изобретении бронепоезда, бронемотовагона, скальпеля СС-24, о событиях, происходивших в первый век христианства, и о том, каково происхождение таких понятий, как "внести свою лепту", "зарывать талант в землю", "золотой телец".

Впоследствии содержание аудиопрограмм, предлагаемых вниманию пассажиров, будет регулярно меняться.

Российская газета