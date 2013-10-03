В российских поездах будут звучать аудиопрограммы на тему христианства
"Проект Мир. Человек. Слово"Смотрите оригинал материала наhttp://www.interfax.ru/russia/news.asp?id=33156
Более чем в 200 пассажирских поездах дальнего следования наряду с другими развлекательными и просветительскими программами будут звучать записи передач из проекта "Мир. Человек. Слово".
При формировании специальной аудиопрограммы для пассажиров были использованы записи передач, выходивших в эфир "Радио России" на протяжении восьми лет в рамках проекта "Мир. Человек. Слово". Руководителем этого проекта является глава управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям архиепископ Егорьевский Марк.
В ближайшие три месяца пассажиры поездов дальнего следования смогут услышать рассказы о жизни святых княгини Ольги и князя Владимира, о мыслителях Фалесе Милетском, Плинии Младшем, императоре Марке Аврелии, об изобретении бронепоезда, бронемотовагона, скальпеля СС-24, о событиях, происходивших в первый век христианства, и о том, каково происхождение таких понятий, как "внести свою лепту", "зарывать талант в землю", "золотой телец".
Впоследствии содержание аудиопрограмм, предлагаемых вниманию пассажиров, будет регулярно меняться.