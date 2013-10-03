В Вене говорили о традициях Поместных Православных Церквей

В Вене состоялась II Всеправославное молодежное собрание, в котором приняли участие около 500 молодых людей. Начало встречи положило богослужение в соборе св. Николая, которое возглавил митрополит Арсений (Кардамакис). Ему сослужили священники разных православных общин. Во встрече принял участие государственный секретарь по вопросам интеграции Себастьян Курц.

После праздничного обеда участники встречи рассказали о традициях своих Поместных Церквей. Священник Радослав Ристич провел семинар по особенностям богослужения Русской Православной Церкви. Сербскую Православную Церковь представил священник Петр Пантич, который рассказал не только о монашеской жизни Сербии, но и о сербской кухне. Румынская православная община представила работы своей иконописной мастерской, выполненные под руководством Гаски Флорина. Греческая православная молодежь показала презентацию, посвященную монашеской жизни на Афоне и другим монастырям Греции.

Клирик Румынской Церкви Николай Дура возглавил дискуссию на тему «Свобода и христианская молодежь сегодня», во время которой особое внимание было уделено современным представлениям о свободе, тезисам Миланского эдикта 313 г. о религиозной свободе.

Во встрече также приняли участие общины Грузинской, Антиохийской, Ливанской, Сирийской, Палестинской Церквей.

В рамках встречи прошел турнир по футболу, в котором приняли участие студенты и преподаватели религии.

sedmitza.ru