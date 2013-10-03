В Киеве презентовали проект «Создание телевизионного справочника "Монастыри Украины"»

Презентацией проекта «Создание телевизионного справочника «Монастыри Украины» завершился третий день Фестиваля СМИ православных. Ведущим уже традиционно выступал председатель СИПВ УПЦ прот.Георгий Коваленко. Историк Владислав Дятлов и управляющий студией документальных фильмов Елена Каретник обосновывали важность и актуальность экранизации печатного справочника монастырей Украины.

Презентация, собственно, и началась с рассказа о создании книжной версии «Монастыри Украины». Изданию из печати предшествовала многолетняя работа по сбору информации, проверке фактов, работа в архиве и на местах, и сведение всего в единый продукт.

В справочнике представлены все 200 монастырей, действующих в Украине. Информация о них подается рубрицированно: история основания, "гипотезы", передачи, святыни, жития святых, архитектура, достопримечательности, ссылки на источники. Хотя нельзя утверждать, что вся информация четко структурирована и однотипная, ведь история у каждого монастыря разная .

Что касается создания кинематографической продукции, то об этом говорила Елена Каретник. Было обсуждение, в котором внимание сосредоточили на концепции представления монастырей, то есть на создании короткометражных видео -презентаций. По словам спикера, следует использовать инновационный подход, со всеми интересными и яркими идеями.

Предложения: если это скит - видеоматериал о нем продлится 5 мин; монастырь - 10 мин; лавра - 15мин. Работу предлагается выполнить на местах, в епархиях. Дизайнерскую же работу, общее оформление продолжат в Киеве. Все для того, чтобы продукт был цельным и полным. Важно, чтобы видеоролики были максимально понятными и интересными зрителю.

Все видеоматериалы планируется выставить на общецерковном портале CHURCH.UA.

festzmi.org