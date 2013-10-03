На Фестивале СМИ православных обсудили форматы православных радиопрограмм

Третий день Фестиваля СМИ православных начался с мастер-класса работников радио, посвященного теме «Успешные форматы православных радиопрограмм на светском радио: опыт и перспективы».

Заместитель генерального директора «Украинского радио» Геннадий Высоцкий рассказал о том, какие религиозные передачи выходят на радио, и почему они пользуются популярностью среди радиослушателей.

В частности он упомянул о радиопередаче «Православие в Украине », назвав ее преимущества: «Программа «Православие в Украине» выходит не для того, чтобы просто заполнить радиоэфир, а чтобы общаться со слушателями. Это - живая речь между ведущими, обращение к слушателям, не только удерживает внимание слушателей, а показывает, что передача выходит именно для слушателей, не для ведущего».

Также Геннадий Высоцкий вспомнил о передаче «О главном», выходящей в прямом эфире. «Эта программа полна не только веры духовности, но и уважения к слушателям, - отметил он. - В программе «О главном» объяснения важных моментов через общение напрямую со слушателями, и это очень важно».

На вопрос, достаточно программ религиозных выходит на украинском радио, глава радиокомпании ответил, что на сегодня наполнение эфира полностью соответствует требованиям радиослушателя.

О повышении уровня программ на радио, то, по мнению Г. Высоцкого, это возможно за счет живого слова в эфире, которое создает ощущение присутствия, что это событие происходит здесь и сейчас, а вы ее участник. Кроме того, важно, чтобы передача была максимально насыщена звуками природы, храма, а не была сухой студийной разговором. Тогда такую ​​радиопрограмму можно не только услышать, но и увидеть - почувствовать сердцем, душой.

Владимир Татаренко, автор и ведущий радиопередачи « Благовест», который работает над ней уже 17 лет, рассказал о том, как в радиоформате удается совмещать светское и духовное.

«Правильно, если церковной журналистикой занимаются священники или люди, имеющие духовное образование. Я стараюсь обращаться за советом, объяснениями к священнослужителям, всегда есть под рукой духовные книги», - признался он.

Кстати, сейчас передач религиозного направления на украинское радио много, что очень приятно, но на момент создания «Благовеста» - это была первая религиозная передача.

«Мы стараемся соблюдать духовной темы и Евангелия в создании наших выпусков, стараемся, чтобы люди раскрыли душу», - добавил Владимир Татаренко.

Также он рассказал о команде, которая работает над этой радиопрограмме. Так, кроме Владимира Татаренко, передачу готовит и ее редактор - жена Владимира - Лидия Гончар-Татаренко, с которой они вместе пишут тексты, вместе ездят Украины в поисках тем, вместе приходят к истине. Также в их команде работает журналист с профессиональным духовным образованием, который является своеобразным «ОТК» для всех журналистов «Благовеста».

Также участники встречи остановились на самых распространенных ошибках, которые допускают редакции христианских передач на светском радио.

Г. Высоцкий отметил: «Нельзя на светском радио очень углубляться в разъяснение глубоких церковных постулатов. Мы должны найти баланс, предел сотрудничества и углубления в каноны. Очень важным является тот факт, чтобы редакция религиозной программы была очень дисциплинированной. Христианские передачи должны готовиться с особой ответственностью, ведь редакция религиозной передачи, как и каждый христианин, является примером для других редакций».

В свою очередь, В.Татаренко вспомнил несколько анекдотическую ситуацию относительно нюансов работы журналистов религиозной тематики. По его словам, лучших журналистов в СМИ всегда отправляют на политические события, не слишком опытных - на экономические, а новеньких или тех, которые ничего не понимают - на религиозные события.

«Это действительно так есть, и это очень обидно. Всего сегодня действует принцип: главное - быстро выдать новость в эфир, и не важно, верно или нет, главное - прокукарекать».

Однако, по мнению В.Татаренко, если в эфире звучит что-то неудобоваримое , это позор для всего государства. «Лучше опоздать, но чтобы на эту информацию можно было уверенно ссылаться», - добавил он и призвал всех быть ответственными - и в вопросах духовных, и в работе вообще, любить друг друга.

После выступлений ведущий мастер - класса протодиакон Николай Лысенко, руководитель радиопроектов УПЦ объявил практическую часть.

Сначала участников ФестСМИ познакомили с технологией кроссовера, что помогает обогатить программу и найти нового слушателя. Что такое кроссовер? Когда начитка новостей и сюжетов перетекает в диалог между ведущими.

«У нашего слушателя клиповое мышление, очень длинные мысли крадут время, а время - это самое дорогое», - отметил протодиакон Николай. И призвал быть максимально творческими, но при этом максимально духовными и дисциплинированными в подготовке передачи: «Нужно побудить нашего слушателя к конкретному действию. А кроссовер раз и создает ощущение присутствия и приглашает радиослушателя к разговору, побуждает к действиям».

А потом провели мини - тренинг по созданию радиопрограмм. Две группы участников Фестиваля СМИ православных за 1,5 минуты должны были создать радиовыпуск новостей, имея под рукой лишь один синхрон Блаженнейшего Митрополита Владимира. Тема передачи – Крестовоздвижение.

Примечательно, что каждая команда из одного и того же синхрона Предстоятеля сделала две разные передачи - два формата, две подачи, два разных подхода к освещению одной темы.

А звукорежиссер радиопроектов УПЦ Николай Сидоренко кратко рассказал о том, как радиоведущему профессионально владеть своим голосом, чтобы удержать внимание слушателя.

Далее своим опытом в создании радиопрограмм и примерами успешных форматов поделились руководители популярного радио «Образ» Русской Православной Церкви.

На радио «Образ», которое работает в течение 5 лет в интернете, выходят передачи различных форматов - это и новостные, и исторические, и календари, и даже ток-шоу.

Подводя итоги мастер - класса, глава СИПО УПЦ протоиерей Георгий Коваленко отметил необходимость обмена технологиями между радиопроектами Русской и Украинской Православных Церквей и светских радиоканалов.

А также добавил, что главный принцип в работе церковных работников радио - это постцензура, а не предцензура. Тогда человек, выпуская радио- или телепередачу, занимается самоцензурой.

В свою очередь, Анастасия Иванова, представитель радио «Образ», подчеркнула, что сегодня для церковных СМИ также важно заходить со своим продуктом на светский радиоканал, работать над созданием собственного канала, чтобы слушатель мог там узнать все - не только о церковном, а и о светских новостях и погоде в христианской подаче.

По материалам сайта ortodoxy.org.ua