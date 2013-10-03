Церковных журналистов призывают ориентироваться на потребности современных людей

Председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда считает, что в церковной прессе следует чаще говорить о евангельской устремленности к будущему и затрагивать темы, волнующие современного человека. Об этом он заявил 1 октября, выступая на круглом столе «Будущее церковных СМИ: форматы и тенденции» в рамках VIII Всеукраинского фестиваля православных СМИ, сообщает Патриархия.ru

«Мы из будущего. Евангелие про будущее. Про то, каким человек может стать и каким может стать человечество, если изменятся люди. Это важная содержательная вещь, которая должна стать лейтмотивом современной проповеди и современной миссии в СМИ», — сказал он.

«Смысл Евангелия не в том, какой человек был, и даже не в том, какой человек есть, а в том, каким он может стать, подражая Христу. И этот акцент должен быть сделан и в церковной проповеди, и в наших СМИ. Мы должны говорить об этой устремленности на изменение человека. Обращение к человеку, к тому, каким он может стать — это то, чего нам очень сильно не хватает», — добавил глава Синодального информационного отдела.

В.Легойда также заметил, что современный человек во всем ищет для себя практической пользы. И если он ее не находит, даже при его хорошем отношении к чему бы то ни было, он не может это применить в своей жизни. «Мы часто говорим о Православии как о прошлом, как о наследии, которым мы дорожим, но при этом не всегда понимаем, как современному молодому человеку применить наши слова про великих предков, про культурное наследие к своей повседневной жизни. Если мы не сориентируемся на потребности современного человека, то рискуем столкнуться с большими проблемами», — подчеркнул выступавший.

«Современный человек откликается на то, из чего он может получить какую-то пользу для себя. Можно к этому относиться по-разному, но это нельзя не учитывать. Поэтому содержание церковной проповеди в СМИ должно быть направлено на конкретного человека, его потребности, его вопросы, его боль и его радость», — заключил председатель Синодального отдела.