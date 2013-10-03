В Москве состоялся Священный Синод РПЦ
07:00, 03 октября 2013Православие
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2 октября в Синодальном зале официальной Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
В ходе заседания Священный Синод принял решения об образовании нескольких новых епархий и митрополий и замещении вакантных кафедр ряда епархий.
Члены Синода утвердили Положение о порядке реализации программ по подготовке специалистов в области катехизической, миссионерской, молодежной и социальной деятельности и Положение об организации сестричеств и братств диаконической направленности, а также уставы ряда синодальных учреждений.
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