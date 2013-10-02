В УПЦ призывают светских журналистов осторожно относиться к религиозной тематике

Управляющий делами Украинской православной церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) призвал светских журналистов осторожно относиться к Церкви и религиозной тематике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом митрополит Антоний сказал на круглом столе, посвященном проблемам подготовки священнослужителей к сотрудничеству со СМИ, который состоялся в рамках VIII фестиваля СМИ православных в Киево-Печерской лавре.

Митрополит Антоний: “Идеальный церковный журналист - это священнослужитель или высокодуховный человек с богословским образованием”. Фото: Фотолетопись

“Среда становится все более прагматичной и агрессивной, лицемерной и секулярной. Журналист иногда ради рейтинга распространяет «жареные факты», манипулирует сознанием, искусственно создавая провокации. Большая задача – привить журналисту Евангельскую мудрость, умение сочувствовать. Там, где нет любви, там есть гордость, ненависть, выдача собственных выдумок за позицию Церкви”, - констатировал управляющий делами УПЦ.

По мнению митрополита Антония, светская журналистика все дальше отходит от информирования, воспитания, просветительства, от положительных установок и ценностей. Поэтому, по его словам, важно, чтобы все священники УПЦ имели базовые понятия о сотрудничестве со светскими СМИ.

“Одна из основных задач в подготовке религиозного журналиста – это научить его избегать ситуаций, когда вольно или невольно попадаешь в парадигму лицемерного пиара”, - считает владыка Антоний.

Он уверен, что православная духовность – тот стержень, без которого не может существовать современное общество.

“Проповедь словами и делами о православии, его красоте и силе, творческом потенциале – это наша обязанность”, - призвал участников фестиваля СМИ православных митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ выразил мнение, что “идеальный церковный журналист - это священнослужитель или высокодуховный человек с богословским образованием”.

