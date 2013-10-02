В Москве проходит заседание Священного Синода РПЦ

В Москве 2 октября в Синодальном зале официальной Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Об этом сообщает официальный сайт РПЦ.

Перед началом заседания Предстоятель Русской Православной Церкви приветствовал членов Священного Синода и представил повестку дня:

«Сегодня у нас достаточно напряженная повестка дня. Достаточно много важных вопросов, я хотел бы о некоторых из них сейчас публично сказать.

Мы должны подвести итог празднования 1025-летия Крещения Руси, которое стало очень важным духовным и культурным событием на пространстве исторической Руси. Затем я хотел бы поделиться своими мыслями о посещении Молдовы в связи с празднованием 200-летия Кишиневской и Хотинской епархии, ныне Молдавской Православной Церкви. Затем кратко доложу о визитах в другие епархии Русской Православной Церкви.

Наверное, самый важный тематический вопрос: мы сегодня должны завершить формирование корпуса документов, которые лягут в основу подготовки профильных специалистов Русской Православной Церкви. Вы знаете, что мы начали эту работу, целый ряд документов был принят. Сегодня будет обсуждаться заключительный, самый главный документ, который даст возможность в епархиях, митрополиях начать широкую подготовку специалистов в области катехизации, миссии и работы с молодежью, социальных работников...».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси