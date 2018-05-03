Есть ли будущее у церковных СМИ?

Какими быть православным СМИ сегодня и завтра? - размышляли во время круглого стола «Будущее церковных СМИ: форматы и тенденции» 1 октября на Фестивале СМИ православных в Киево-Печерской лавре.

Ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин начал свой доклад с мысли о том, что христиане XXI века редко говорят о будущем, чаще вспоминая о прошлом. Этим, по мнению докладчика, мы отличаемся от христиан ранней Церкви, которые устремляли свой взгляд в будущее, ожидая Христа Спасителя.

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Какой быть Церкви и какими СМИ в ближайшем будущем?

В современное время «избытка информации» важно суметь быть конкурентоспособными, интересными. Но как?

Особенность познания мира современным человеком часто происходит в "несоприкасании" с этим миром, это время, когда «Информации становится все больше, а смысла все меньше»(с).

Новости существуют сами по себе и никакого вывода, в том числе и нравственного не предполагают.

Для того, чтобы делать качественно другие вещи, важно понять во что мы на самом деле верим?

Суть нашей веры – это Христос? Это должно быть ясно и с наших поступков, и наших слов.

За какими СМИ будущее?

Читатель перестает пользоваться печатными СМИ, оперативную информацию он получает с Интернета. Но качество этой информации сомнительно. Поскольку, важно только то, кто первым смог достать инфу и опубликовать ее.

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А как разделить задачи для журналистов электронных СМИ и печатных?

Первые работают с фактами и событиями. Вторым – важно говорить о том, что будет.

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Глава СИНФО РПЦ Владимир Легойда использовал возможность поговорить о Евангельской устремленности в будущее: важно не то, каким человек был, а каким он может стать.

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«Мы из будущего» и «Мы о будущем с измененными людьми» – вот возможные слоганы для православных журналистов.

Важно понимать, что современный человек ищет в первую очередь пользы для себя. Если мы не сориентируемся в потребностях современной человека, то не сможем быть ему интересными.

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Повестка дня СМИ

Религиозной тематики в светских СМИ – нет.

К реальному содержанию религиозной жизни зачастую информация в СМИ никакого отношения не имеет.

А то, что подают чаще всего - "интерпретации". Мы должны научится «внешней повестке» что-то противопоставлять, давая ассиметричный ответ.

Не всегда критерий «обсуждения в обществе» - применим к православным СМИ. Иногда игнорирование какой-то темы – это тоже позиция.

Важно взвесить насколько то, что есть в СМИ – является предметом христианского осмысления?

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Информ_пространство...

Легко взламывается. Сегодня в жертву оперативности приносится правдивость. Журналист сегодня «не обязан проверять факты». Скорость – основной критерий успешности и конкурентоспособности.

А как нам в этой ситуации работать?

Церковь не должна становиться объектом для православных СМИ, как того требует формат современной журналистики. Она всегда будет для православного человека – субъектом.

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Бумажные СМИ вряд ли исчезнут. Они могут занять два сегмента: «премиум-класса» и «подешевле».

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Глава СИПО УПЦ прот. Георгий Коваленко отметил, что формат светских СМИ и православных все больше расходятся. Православные СМИ формируют свой формат – просвещать, воспитывать и образовывать. Мы не должны смотреть на Церковь, как на объект. Мы должны смотреть на все с позиции Вечности.

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Кроме того, перед православным журналистом не стоит задача проинформировать в обязательном порядке. С позиции Вечности – это может не иметь никакого значения.

Будущее Церковных СМИ – это реальное общецерковное информ-пространство, которое пока очень фрагментарно.

Почему игнорирование каналов, которые показывают заведомую ложь ни к чему не приведет?

Потому что они не изменяться, и их рейтинги от этого не упадут. А мы не сможем донести и свою позицию в противовес к аудитории. Мы должны оставаться собой.

Имея средства для коммуникации, мы имеем возможность реализации для соборности.

Комментируя для светских СМИ, отвечая на разнообразные вопросы, важно не отвлекаться от главного – "Церковного календаря" (Церковь и ее святые).

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Глава Синодального отдела УПЦ по делам молодежи епископ Обуховский Иона также поставил вопрос, на который важно ответить перед тем, как начинать работать.

Для кого мы работаем?

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Нужно четко понять, что мы трудимся для тех, кто желает нас услышать, кто доброжелательно к нам относится.

Вспоминая разговор с игуменом афонского монастыря, он напомнил, что нам придется делать непопулярные вещи: «Если Христос всем не угодил, то почему мы должны стремится к тому, чтобы всем понравится?».

Нет смысла конкурировать со светскими СМИ. Либеральное общество – непостоянно и настроение его переменчиво. Те темы, которые популярны часто очень быстро забываются.

Важно обратить внимание на специализацию СМИ, ориентацию на узкие аудитории и категории по интересам.

Интересна и «Алгоритмичность» – материалы-алгоритмы с пошаговым инструктажем.

Сайт Фестиваля СМИ православных