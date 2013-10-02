Управляющий делами УПЦ рассказал каким должен быть идеальный церковный журналист
11:30, 02 октября 2013Православие
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1 октября, в рамках второго дня фестиваля СМИ православных состоялся круглый стол на тему:"Какой должна быть система подготовки священнослужителя к сотрудничеству с современными медиа и реализации церковных медиапроектов" при участии Управляющего делами УПЦ, ректора Киевских духовных академии и семинарии митрополита Бориспольского и Броварского Антония.
"Идеальный церковный журналист - это священнослужитель или высокодуховный человек с богословским образованием" - отметил митрополит Антоний.
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