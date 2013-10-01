В УПЦ на фестивале СМИ православных презентовали портал CHURCH.UA

В Украинской Православной Церкви на фестивале СМИ православных, который походит в эти дни в Киево-Печерской Лавре, сегодня презентовали виртуальный проект CHURCH.UA.

Как сообщает сайт фестиваля, по словам разработчиков - это уникальный продукт, который в разы повысит эфективность работы всех просветительских и информационных проектов.

С помощью нового портала Православная Церковь станет ближе всем пользователям сети Интернет - информация обо всех сферах связаных с церковной жизнью будет легко доступна и, что важно, собрана в едином месте.

"Это виртуальная модель реальной Церкви", - отметил глава СИПО УПЦ прот. Георгий Коваленко.

Одна из важных идей проекта - это формат "Атласа". Виртуальные вещи, будут привязаны к реальной жизни и показаны через "географию".

Презентационный ролик ЗДЕСЬ