Патриаршее приветствие организаторам и участникам VIII Всеукраинского фестиваля СМИ православных

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру, организаторам и участникам VIII Всеукраинского фестиваля СМИ православных.

Его Блаженству Блаженнейшему Владимиру, митрополиту Киевскому и всея Украины; организаторам и участникам

VIII Всеукраинского фестиваля СМИ православных (30 сентября — 4 октября 2013 г., Свято-Успенская Киево-Печерская лавра)

Ваше Блаженство, всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

«Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» (1 Кор. 1:3). Сердечно приветствую всех собравшихся в эти дни в стенах древней Киево-Печерской лавры для участия в работе VIII Всеукраинского фестиваля СМИ православных.

На огромном пространстве исторической Руси церковные масс-медиа уже стали важным средством христианского свидетельства спасительной евангельской истины. Вместе с тем они также являются силой, способствующей укреплению единства верующих, где бы они ни жили. Отрадно отметить тот вклад, который внесли православные СМИ в освещение празднования знаменательного юбилея — 1025-летия Крещения Руси. Благодарю всех, кто приложил к этому свои труды, и тем самым содействовал приобщению современников к духовной традиции своих предков.

Сегодня практически на каждого человека изо дня в день обрушивается колоссальный поток самой разнообразной информации. И ему, путешествуя в океане событий и мнений, все сложнее найти правильный маяк. Множество ненужных сведений нередко лишает нас возможности сосредоточиться на движениях своей души, поразмыслить над собственной жизнью. Технологии создают новый, виртуальный мир, но искушения и соблазны в нем те же, ибо, по слову апостола Иоанна, «все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская» (1 Ин. 2:16). Присутствуя в информационном пространстве, Церковь свидетельствует людям о любви Господа к роду человеческому, о том, что исполняющий волю Божию пребывает вовек, а мир и похоть его проходят (см 1 Ин. 2:17). Мы призваны явить пример того, как противостоять равнодушию, ненависти и злобе. Убежден, что соработничество в этом деле должно стать одной из важнейших задач православных христиан, несущих свое служение в информационной сфере.

Желаю всем участникам фестиваля конструктивной работы, профессиональных дискуссий и взаимообогащающего братского общения.

Благословение Господне да пребывает с вами неизменно.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ