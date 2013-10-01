Русская Православная Церковь объединяет более половины всех православных в мире

Согласно подсчетам американской исследовательской группы The Pew Research Center, православных христиан в мире насчитывается 260 миллионов 380 тысяч человек.

В списке десяти стран с наибольшим по численности православным населением названы Россия, Эфиопия, Украина, Румыния, Греция, Сербия, Болгария, Беларусь, Египет, Грузия. В упомянутых в обзоре Эфиопии и Египте большинство населения, исповедующего христианство, является паствой Коптской и Эфиопской Церквей, которые входят в семью так называемых «дохалкиндонских» церквей.

Три страны из списка — Россия (101 миллион 405 тысяч православных жителей), Украина (34 миллиона 850 тысяч православных) и Белоруссия (5 миллионов 900 тысяч православных) — входят в каноническую территорию Русской Православной Церкви. Православное население этих государств составляет 54,7 процента от численности православных верующих по всему миру.

В общей же сложности Русская Православная Церковь окормляет православных жителей 14 государств. Помимо России, Украины, Белоруссии, в это число входят Молдавия, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизстан, Таджикистан, Эстония, Латвия, Литва, Китай и Япония. Кроме того, общины Московского Патриархата существуют во многих странах мира, где живет русскоязычная диаспора.

Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru