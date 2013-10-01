В Риме открылась выставка, посвященная 1025-летию Крещения Руси

С 27 сентября по 4 октября в Российском центре науки и культуры в Риме проходит выставка, посвященная 1025-летию Крещения Руси. Соорганизаторами ее выступили Посольство Российской Федерации в Ватикане, Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и приход храма святой великомученицы Екатерины в Риме.

В экспозиции представлены тематические фотографии, подобранные Россотрудничеством и Государственным историческим музеем, собрание книг, посвященных истории христианского просвещения на Руси, а также живописные полотна Натальи Царьковой — официального художника-портретиста Ватикана, прихожанки Екатерининского храма.

В ходе церемонии открытия выставки к собравшимся обратились Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Ватикане А.А. Авдеев и настоятель храма святой великомученицы Екатерины архимандрит Антоний (Севрюк). Выступавшие напомнили о значении события Крещения Руси для истории Русского мира, о влиянии Православия на формирование языка, письменности, культуры славянских народов.

Среди присутствовавших были также клирик Свято-Николаевского прихода города Рима иеромонах Авель (Усачев), сотрудники дипломатических учреждений, деятели науки и культуры, представители СМИ и прихожане римских храмов Московского Патриархата, сообщает сайт Екатерининского прихода в Риме.

Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru