В Киево-Печерской Лавре открылся VIII Фестиваль СМИ православных

В Киево-Печерской Лавре сегодня стартовал VIII Фестиваль СМИ православных.

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Как передает корреспондент УНИАН, главная тема нынешнего фестиваля: «Система обучения и повышения квалификации сотрудников епархиальных пресс-служб и епархиальных журналистов».

Перед началом фестиваля прошла панихида по погибшему главному редактору «Церковной православной газеты» архимандриту Лонгину (Чернухе), которую возглавил епископ Обуховский Иона (Черпанов). После этого в Свято-Успенском соборе прошел молебен и состоялось торжественное открытие фестиваля.

Молебен возглавил управляющий делами УПЦ, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).

На богослужении присутствовали священноначалие УПЦ и представители светской власти: руководитель Главного управления по вопросам гуманитарного развития Администрации Президента Юрий Богуцкий, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко, народный депутат Украины Петр Порошенко и др.; представители светских и церковных СМИ; научные работники и деятели культуры.

По традиции, организаторов и участников Фестиваля СМИ православных приветствовал предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Владимир.

«Вы современные миссионеры, которые проповедуют на современном языке. Темы вашей проповеди должны быть вечными. Главной вашей новостью должна стать истина об Иисусе Христе, Церкви и жизни вечной», - отметил в приветственном видеообращении митрополит Владимир.

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний поздравил участников и гостей фестиваля с открытием, отметил важность развития церковных медиа и пожелал всем Божиего благословения и плодотворной работы.

Владыка Антоний обратил внимание на то, что открытие фестиваля совпало с праздником мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Он пожелал православным журналистам, чтобы их деятельность была овеяна и скреплена мудростью и чтобы у каждого была вера, надежда, любовь.

«Вы миссионеры, вы те, кто несет слово Божие, кто рассказывает о церковной жизни, о тех истинах, которые были закрыты для людей многие годы. Именно от вас зависит, как о Церкви, о вере будут говорить сегодня», - отметил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел призвал всех журналистов к сотрудничеству.

«Мы обменяемся с вами опытом и определим общие задачи по расширению информационного пространства Православной Церкви и привлечению к этому святому делу лучших журналистов Украины», - сказал митрополит Павел.

В свою очередь председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий Коваленко презентовал проекты отдела и анонсировал программу работы фестиваля.

VIII Фестиваль СМИ православных продлится до 4 октября. Мероприятие собрало более 160 представителей православных СМИ из Украины и России. Участие в фестивале традиционно принимают представители всех епархий Украинской Православной Церкви, которые регулярно освещают религиозную жизнь региона в церковных СМИ.

Главными событиями VIII Фестиваля СМИ православных станут: заседание Координационного совета Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ; круглые столы и мастер-классы с участием ведущих представителей УПЦ и РПЦ, с участием представителей власти, научных работников и руководителей светских СМИ.

Также пройдут презентации общецерковного портала CHURCH.UA, проекта «Создание телевизионного справочника «Монастыри Украины» и информационных проектов УПЦ.