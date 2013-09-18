17 сентября, в рамках празднования в Донбассе 1025-летия Крещения Руси, с первосвятительским визитом на Донетчину прибыл Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир.

В аэропорту г. Донецка Его Блаженство встретили митрополиты Донецкий и Мариупольский Иларион, Одесский и Измаильский Агафангел, архиепископ Горловский и Славянский Митрофан, епископы Макеевский Варнава, Варсонофий Новоазовский, духовенство Донецкой и Горловской епархий. Также во встрече Первосвятителя приняли участие председатель Донецкой областной государственной администрации А.Шишацкий и председатель Донецкого областного совета А.Федорук.

Ступив на донецкую землю, Предстоятель Украинской Православной Церкви поклонился списку Чудотворного образа Касперовской иконы Божией Матери на территории VIP-терминала CABI в специально оборудованной беседке.

После этого Блаженнейший Митрополит Владимир отбыл в Горловскую епархию.

Сегодня, 18 сентября, Первосвятитель возглавит чин освящения нижнего храма в честь новомучеников и исповедников Российских Богоявленского собора города Горловки.

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