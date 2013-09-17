В Донецкую область прибыла чудотворная Касперовская икона Божией Матери

В Донецк сегодня прибыла чудотворная Касперовская икона Божией Матери для участия в торжествах, посвященных 1025-летию Крещения Киевской Руси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой епархии Украинской Православной Церкви, утром в аэропорту Донецка икону встретили духовенство и верующие.

Фото: пресс-служба Донецкой епархии УПЦ

Святыню доставил из Одессы самолётом митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

Духовенство во главе с митрополитом Донецким и Мариупольским Илларионом совершило перед святыней молебен. Верующие поклонились иконе и приложились к ней, после чего святыня отбыла в Горловку.

«Пока чудотворная икона будет в пределах Донецкой области, во временной часовне в аэропорту будет находиться список с чудотворной иконы, который затем будет передан в Свято-Касперовский женский монастырь села Грузско-Ломовка возле Макеевки», - сообщили в пресс-службе Донецкой епархии.

Напомним, что 17-19 сентября в Донецкой епархии Украинской Православной Церкви проходят торжества, посвященные 1025-летию Крещения Киевской Руси.

18 сентября в 09.00 в Горловке состоится освящение нижнего храма в честь новомучеников и исповедников российских Богоявленского собора. Освящение возглавит предстоятель УПЦ, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир.

В этот же день в 17.00 Чудотворная Касперовская икона Пресвятой Богородицы будет доставлена в Спасо-Преображенский кафедральный собор Донецка.

19 сентября в 14.00 в этом соборе состоится освящение памятника святому апостолу Андрею Первозванному.

Освящение возглавит Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир.

В 16.00 в Центре славянской культуры состоятся Торжественная академия и праздничный концерт, посвященный 1025-летию Крещения Киевской Руси.

В ночь с 19 на 20 сентября в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка пройдет ночное богослужение, а 20 сентября в 11.00 состоятся торжественные проводы Чудотворной Касперовской иконы Пресвятой Богородицы в Одессу.