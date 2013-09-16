В Донецкой области 17-19 сентября пройдут торжества по случаю 1025-летия Крещения Руси

В Донецкой епархии Украинской православной церкви 17-19 сентября пройдут торжества, посвященные 1025-летию Крещения Киевской Руси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой епархии УПЦ, празднования в области были перенесены на сентябрь, так как в конце июля высшее духовенство принимало участие в мероприятиях в Киеве.

Согласно программе праздничных мероприятий в Донецкой епархии УПЦ, 17 сентября в 09.00 из Одессы в Горловку прибудет Чудотворная Касперовская икона Пресвятой Богородицы.

18 сентября в 09.00 в Горловке состоится освящение нижнего храма в честь новомучеников и исповедников Российских Богоявленского собора. Освящение возглавит предстоятель УПЦ, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир.

В этот же день в 17.00 Чудотворная Касперовская икона Пресвятой Богородицы будет доставлена в Спасо-Преображенский кафедральный собор Донецка.

19 сентября в 14.00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка состоится освящение памятника святому апостолу Андрею Первозванному.

Освящение возглавит Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир.

В этот же день в 16.00 в Центре славянской культуры состоятся Торжественная академия и праздничный концерт, посвященный 1025-летию Крещения Киевской Руси.

В ночь с 19 на 20 сентября в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка пройдет ночное богослужение, а 20 сентября в 11.00 состоятся торжественные проводы Чудотворной Касперовской иконы Пресвятой Богородицы в Одессу.

Как отметили в Донецкой епархии УПЦ, мероприятия, приуроченные к юбилею, проходили в области в течение всего года. Так, в феврале была открыта выставка работ юных художников конкурса ”Православна моя Україна”. В мае в выставочном центре Арт-Донбасс проходила выставка уникальных икон из частных коллекций ”Достойно Есть”, в Центре славянской культуры состоялся Фестиваль славянской культуры и письменности. В райцентрах прошли научно-практические конференции и семинары, во многих городах установлены памятные Кресты. Всеукраинский крестный ход с мощами святого князя Владимира собрал тысячи верующих.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году Украина отмечает 1025-летие Крещения Киевской Руси. Основные торжества состоялись в июле этого года в Киеве, Москве, Минске.