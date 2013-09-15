Лядовский монастырь в Винницкой области празднует 1000-летие

В праздничных мероприятиях, посвященных 1000-летию Свято-Усекновенского Лядовского скального мужского монастыря в Винницкой области, ожидается участие около 10 тысяч гостей со всей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, 14-15 сентября один из самых древних монастырей в Украине - Свято-Усекновенский Лядовский скальный мужской монастырь, что Могилев-Подольском районе, - будет отмечать свое тысячелетие. По случаю праздника 15 сентября состоится Божественная литургия, после которой начнутся концертные выступления и выставки народного искусства, а также будет проведена Лядовская ярмарка.

Приветствуя жителей области с юбилеем монастыря, Винницкая облгосадминистрация отмечает, что ”основанный преподобным Антонием Печерским Лядовский монастырь был разрушен взрывами в 1938 году. Возрождение великой православной святыни, которую называют Подольскими Афоном, началось в 1998 году, когда его настоятелем был назначен иеромонах Антоний. В настоящее время древняя святыня, которая расположена в живописном месте на берегу Днестра, официально признана одним из семи чудес Винниччины”.

”Поэтому пусть этот величественный юбилей станет символом духовного возрождения нашего народа, послужит могучим стимулом к ежедневным свершениям в развитии гуманного, комфортного для людей, высокодуховного общества”, - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ОГА.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, для охраны порядка во время празднования будет задействовано 250 работников милиции.

Согласно сообщению, территорию монастыря обследовали работники взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками, и взяли под охрану работники милиции.

Также 7 экипажей работников Госавтоинспекции обеспечат надзор за дорожным движением на автодороге Винница-Могилев-Подольский, чтобы не допустить дорожно-транспортных происшествий.