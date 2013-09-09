Митрополит Владимир вручил ордена организаторам празднования в Киеве 1025-летия Крещения Руси

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Владимир наградил государственных и общественных деятелей, поддержавших проведение праздничных мероприятий в Киеве, и непосредственных организаторов народного празднования и концерта на Крещатике, посвященного 1025-летию Крещения Руси.

Фото: Максим Брусника, "Фотолетопись"

Как передает корреспондент УНИАН, награждение состоялось сегодня в резиденции Блаженнейшего Митрополита Владимира в Свято-Пантелеимоновском монастыре в Феофании.

Предстоятель УПЦ поблагодарил за помощь в организации юбилейных торжеств и наградил орденами «1025-летие Крещения Киевской Руси» председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова, секретаря Киевсовета Галину Герегу, руководителя Международной общественной организации «День Крещения Руси» Олега Кривошея, генерального директора МОО «День Крещения Руси» Дмитрия Кривошея, исполняющего обязанности генерального директора телеканала «Первый национальный» Александра Пантелеймонова, руководителей группы компаний «Украинский Медиа Холдинг» Валентина Резниченко и Бориса Ложкина, руководителя Inter Medai Group Анну Безлюдную, главного редактора новостной службы телеканала «Интер» Александра Пилипца, главу холдинга «Мультимедиа-инвест групп» Игоря Гужву, руководителя телерадиокомпании «Эра» Игоря Лотошевского.

«Представители Поместных Православных Церквей, которые были у нас на 1025-летии Крещения Руси, обратили внимание на высокий уровень организации празднования в Киеве. Только Церковь, или только государство не смогли бы обеспечить такой уровень. Мы увидели, насколько плодотворным может быть сотрудничество Церкви и государства», - отметил управляющий делами УПЦ, первый викарий Киевской Митрополии митрополит Бориспольский Антоний.

«1025-я годовщина Крещения Киевской Руси - это уже историческое событие для столицы и всей страны. Для меня лично - это награда - чрезвычайно приятная неожиданность. Убежден, она адресована не только мне, или представителям столичной администрации, а прежде всего, киевлянам, которые в который раз подтвердили статус Киева как чрезвычайно гостеприимного города», - сказал Александр Попов.

"Около двухсот тысяч людей, собравшихся на народном праздновании на Крещатике, среди которых было огромное количество молодежи и несколько миллионов телезрителей - свидетельствуют об актуальности и важности сегодняшнего, современного празднования Дня Крещения Руси, как события народообразующего и народособирающего!", - сказал Олег Кривошея, обращаясь с благодарственным словом к Блаженнейшему Митрополиту Владимиру.

*** День Крещения Руси отмечается 28 июля – в православном церковном календаре (по старому стилю 15 июля) в день памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015).

Начиная с 2007 года традицию ежегодного празднования Дня Крещения Руси инициировала и проводит Международная общественная организация «День Крещения Руси».

По данным правоохранительных органов 27 июля 2013 года на концерт в честь Дня Крещения Руси на Крещатике собрались около 200 тыс. киевлян и гостей города.

