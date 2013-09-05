Духовенство УПЦ подвергло критике установку креста, вызвавшего конфликт в Умани

Установка представителями общественных организаций Черкасской области православного креста с распятием Иисуса Христа возле традиционного места проведения паломниками–хасидами своих обрядов вызвала негативную реакцию со стороны духовенства УПЦ, сообщает "Религия в Украине".

Как сообщают черркасские СМИ, к городской власти обратилось Уманское еврейское общество с просьбой перенести крест. Иудеи побаиваются, что православный религиозный символ, установленный в районе паломничества хасидов, может привести к конфликтам.

Комментируя ситуацию в Умани, Шимон Бускилла, представитель еврейского Международного благотворительного фонда заявил: "Вера – есть вера. Это святое. Наши праведники учат нас уважать всех. Я не знаю, кто ставил крест и для каких целей. И что может быть дальше. Нельзя трогать символы другой веры. Но мы боимся, что кто-то из наших одноверцев, кто не очень уважает законы религии, его повредит. И тогда может произойти никому не нужная война. Мы боимся, что крест – как бак бензина. Что могут быть провокации".

В Умани управляющий местной епархией УПЦ епископ Уманский Пантелеимон (Бащук) присоединился к недоумению евреев: "Я не принимал участия в освящении креста, меня не пригласили. Более того, ко мне не обращались за благословением или советом. Если бы спросили, я бы посоветовал поставить распятие в другом месте. Крест должен объединять, а не становиться причиной ссор. Обычно кресты ставят около въезда в город, на перепутье или в память о чем-то. Пруд около еврейской синагоги не является памятным местом. Крест должен стоять в доступном для людей месте, а не на скале, куда трудно добраться. Я убежден, что людям, которые его установили, стоит прислушиваться к советам городской власти и перенести его в другое место".

Пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ протоиерей Георгий Коваленко, комментируя сложную ситуацию в Умани, заявил: "К сожалению, существуют некоторые общественные организации, которые пытаются быть православнее, чем сама Православная Церковь, пытаются быть ревнителями там, где нужно быть миротворцами. Межконфессиональный и межрелигиозный мир в Украине – это наше сокровище, и нужно с уважением относиться к людям, которые исповедуют другую религию, к представителям других конфессий. Это никоим образом не связано с отречением Христа, потому что христианин должен исповедовать веру в Христа до самой смерти, но не имеет ни одного права провоцировать межрелигиозные конфликты. Христианство – это религия любви, и эту любовь мы должны демонстрировать даже к людям, которые верят не так, как мы, или вовсе не верят. Бог есть Любовь, и Своим ученикам проповедовал любить и друг друга, и даже врагов".