В Киеве состоялся круглый стол ОБСЕ по вопросам признания религиозных общин со стороны государства

3 сентября 2013 года в столице Украины — действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе — состоялся консультативный круглый стол по обсуждению проекта Руководящих принципов Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека в области признания религиозных общин и иных общин, связанных с убеждениями.

Среди участников мероприятия были председатель Отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества, член Консультативного совета ОБСЕ по вопросам свободы религии или убеждений протоиерей Всеволод Чаплин, ответственный секретарь Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич, советник Предстоятеля Украинской Православной Церкви Ю.Е. Решетников. В ходе дискуссии, в которой также приняли участие представители различных религиозных общин, государственных органов ряда стран, ученые и дипломаты, проект документа был подвергнут детальному критическому анализу.

Выступая на круглом столе, протоиерей Всеволод Чаплин, в частности, указал на важность уважения государства к принципам самоорганизации религиозных общин, в том числе централизованных и объединенных внутренней канонической дисциплиной. Одновременно отец Всеволод подверг критике идею тотального нейтралитета государства в религиозных вопросах, особенно в связи с предложением исключить государственную экспертизу доктрин религиозных общин, стремящихся к регистрации. По словам выступавшего, в условиях существования доктрин, «религиозно» обосновывающих террор и иные средства изменения мировоззренческого выбора общества без воли самого этого общества, государство не только может, но и обязано анализировать подобные доктрины, чтобы защищать граждан от опасных проявлений экстремизма.

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