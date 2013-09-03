22-23 октября, в Киеве - V Международная конференция «Духовное и светское образование»

22-23 октября, в Киеве по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира будет проведена V Международная научно-практическая конференция «Духовное и светское образование: история взаимоотношений - современность - перспективы».

Организатором конференции является Киевская духовная академия Украинской Православной Церкви.

В этом году конференция будет посвящена юбилею 1025-летия Крещения Киевской Руси. Особое внимание на конференции планируется уделить осмыслению 25-летнего периода возрождения Православной Церкви в Украине.

Телефоны для справок: +38 (044) 255-11-83, +38 (044) 255-11-79.