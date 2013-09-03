Предстоятель УПЦ обратился к ВР с просьбой рассмотреть вопросы отношений с Церковью

Так, в письме Предстоятеля Церкви говорится о таких законопроектах: проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно права религиозных организаций основывать учебные заведения)» (рег.№ 2051); проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины (о запрете приватизации, списания и отчуждения культовых и других зданий и имущества)» (рег.№ 2894), проект Закона Украины «О внесении изменений в статью 265 Налогового кодекса Украины (относительно объектов жилой недвижимости религиозных организаций)» (рег.№2895), проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования священнослужителей, церковнослужителей и лиц, работающих в религиозных организациях на выборных должностях)» (рег.№2896); проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно создания условий для возвращения культовых сооружений религиозным общинам)» (рег.№ 2993), проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно партнерских взаимоотношений государства, школы и церкви)» (рег.№ 2340), проект Закона Украины «о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно признания документов об образовании и ученых степенях, выдаваемые духовными учебными заведениями)» (рег.№2380), проект Закона Украины «о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно внедрения духовно-нравственных ценностей в учебно-воспитательный процесс» (рег.№3026), проект Закона Украины «О возрождении уникального Символа православия - церкви Богородицы (Десятинной) в городе Киеве» (рег.№3007), а также о проекте Постановления Верховной Рады Украины «об отмене Заявления Президиума Верховной Рады Украины от 15 июня 1992 № 2446-XII (относительно Собора Украинской православной церкви в Харькове)» (рег. № 2774) .

Вместе с тем, Украинская Православная Церковь призывает руководство Верховной Рады не включать в повестку дня Парламента Украины скандально известный проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия дискриминации в Украине» (рег.№ 2342), как противоречащий традиционным духовным и нравственным ценностям нашего народа и способствующий моральному разложению украинского общества.