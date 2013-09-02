В Одессе отпраздновали 75-летие Митрополита Агафангела

1 сентября в Одессе прошли праздничные мероприятия по случаю 75-летия управляющего Одесской епархией митрополита Одесского и Измаильского Агафангела.

В этот день Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир возглавил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города.

Его Блаженству сослужили митрополиты Кишиневский и всея Молдовы Владимир, Одесский и Измаильский Агафангел Черновицкий и Буковинский Онуфрий, Донецкий и Мариупольский Иларион, Бориспольский Антоний (Управляющий делами УПЦ), Феодосийский и Керченский Платон, Тернопольский и Кременецкий Сергий, Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний, Рязанский и Михайловский Павел, Вышгородский и Чернобыльский Павел, иерархи УПЦ и Поместных Православных Церквей, духовенство Одесской епархии.

На Малом входе за заслуги перед Церковью и в связи с юбилеем Блаженнейший Митрополит Владимир удостоил владыку Агафангела отличия Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

В конце богослужения, был отслужен праздничный молебен, а затем Блаженнейший Владимир обратился со словами приветствия к владыке - юбиляру.

Предстоятель УПЦ подчеркнул, что митрополит Агафангел несет уже более двадцати лет нелегкой архипастырское служение на Одесской кафедре, и за этот период проявил себя замечательным храмобудивничим, который украсил Одессу прекрасными монастырями, соборами, храмами, колокольнями. Блаженнейший Владыка преподнес митрополиту Агафангелу на молитвенную память икону Божьей Матери.

В ответном слове владыка Агафангел сердечно поблагодарил Первосвятителю за визит и участие в праздновании юбилея.

После Литургии был совершен Крестный ход, во время которого Блаженнейший Митрополит Владимир освятил памятник святителю Иннокентию (Борисову), построенный трудами митрополита Агафангела.

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В тот же день Блаженнейший Митрополит Владимир принял участие в торжественной академии, посвященной 75-летию митрополита Агафангела, которая состоялась в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

Официальный сайт Одесской епархии УПЦ