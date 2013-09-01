В Киевских духовных школах прошел молебен о начале учебного года

1 сентября, преподаватели и студенты Киевских духовных школ собрались в храме Всех Преподобных Печерских, где перед честными мощами прп . Нестора Летописца был совершен праздничный молебен.

Молебен возглавил ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский Антоний. Его Высокопреосвященству сослужили: первый проректор КДА протоиерей Сергий Ющик, ученый секретарь протоиерей Ростислав Снигирев, духовник Киевских духовных школ архимандрит Маркелл (Паук) и старший помощник ректора по учебно-методической работе архимандрит Сильвестр (Стойчев).

Перед богослужением митрополит Антоний обратился к студентам со словами наставления:

«Господь призвал вас в стены древней обители, в Киевские духовные школы, чтобы здесь был заложен фундамент вашей будущей жизни. Студенты, на вас лежит особая ответственность: вы готовитесь быть не просто специалистами, вы готовитесь быть духовными наставниками народа Божия.

Наши профессора и преподаватели будут вести вас дорогами церковной истории, погружать вас в таинственные сокровищницы вероучения Церкви Христовой. Но вы должны помнить , что Церковь - это не музей догматов, где под стеклом на бархате лежат отшлифованные, но, в то же время, мертвые формы. Нет, догматы - это живые истины, голос Самого Бога к человеку, который пробуждает совесть и дает ориентиры духовной жизни. Вы должны стать носителями подлинного опыта Церкви, несмотря на свой юный возраст, постарайтесь ответственно подойти к тем годам обучения, которые вам предстоит провести здесь.

Изучайте святых отцов, чтобы мыслить так, как они мыслили, чтобы молиться, как они молились, и жить так, как они жили. Не думайте, что впереди просто будние дни, которые пройдут и забудутся: ​​каждый день нашей жизни важен. Очень скоро завершится время обучения, и вам придется идти туда, где народ ждет добрых и мудрых священнослужителей. Пусть Господь дарует вам отвагу и силы за годы обучения в духовных школах приобрести навыки, которые позволят стать вам пастырями добрыми».

После отпуста владыка ректор окропил святой водой и благословил преподавателей и студентов.

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