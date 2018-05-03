"Братья Карамазовы " подарили кресты и купола для церкви возле Зоны отчуждения

В селе Горностайполь, что на Киевщине, на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы были освящены и установлены купола и кресты на строящийся храм в честь Святителя Николая архиепископа Мир Ликийских Чудотворца. Этого события верующие ждали несколько лет. В день праздника в храм пришли жители села, приехали и столичные гости.

Горностайполь находится в пяти километрах от Зоны отчуждения. Когда-то село принадлежало Чернобыльскому району и в нем проживало несколько тысяч человек. После аварии на ЧАЭС количество заброшенных домов ежегодно увеличивалось. Те, кто остаются - верят в Бога.

Настоятель сельского храма - иерей Александр Мироненко - бывший директор группы "Братья Карамазовы". Когда-то успешный бизнесмен оставил все, чтобы стать священником. Отец Александр хотел служить в одном из поселков, граничащих с Чернобыльской зоной.

В 2010 году Александр Мироненко был назначен настоятелем храма в честь Святителя Николая. Тогда же начали собирать деньги на строительство храма в селе Горностайполь.

Жители села рассказывают, что старую церковь сожгли коммунисты. Новый храм решили строить всем селом - камень к камню, самостоятельно. Средства на храм собирали копейка к копейке. Но большей частью помогли благотворители. Так, с Божьей помощью, стены нового храма возвели. Но службы пока идут в стареньком храме с треснувшими стенами. На самое дорогое - крышу и кресты для нового храма, средства собрать было трудно. Помогли друзья - музыканты «Братья Карамазовы» - давние благотворители прихода.

Лидер группы "Братья Карамазовы" Олег Карамазов собственноручно установил на новом храме самый большой крест.

- В середине 90-х наш Саша был гипербизнесменом. Он вместе с друзьями организовал в Бердянске фестиваль "Бригантина" и пригласил нас туда играть. А потом уже стал нашим директором. Мы с ним много лет работали в группе. К нам он пришел уже верующим. Я обращал внимание на то, что время от времени он заезжал то в Лавру, то в Ионинский монастырь, молился. Меня это удивляло. Саша открыл мне, что это целая жизнь, которой я тогда не знал...

Для нас большая честь сегодня быть у него здесь на службе. Он говорит: "Мне с бабушками лучше, я их причащаю, хороню, окормляю..." Он нашел себе место, и я рад, что мы рядом с ним в этот великий праздник, - рассказывает рок-музыкант Олег Карамазов.

Настоятель Свято-Никольского храма иерей Александр Мироненко вспоминает как разворачивались события вокруг строительства храма.

- Первый год залили фундамент и стены, и стояло так, не было воли Божией... А тут как-то оно так быстро начали развиваться события. Тут раз, глядишь - уже крыша, вот уже купола, вот уже и кресты освящаем. Я думаю, что Господь ждал своих верных, у Бога нет больших, малых денег, у Бога есть большие, малые дела, - считает отец Александр.

Настоятеля храма в селе уважают. И благодарят Бога за то, что в то время, когда люди бегут даже из богатых сел в экологически чистых районах, этот человек проповедует Христа почти что в Зоне отчуждения.

- Мы благодарны Богу за то, что у нас открылся храм и есть священник, которого мы очень ждали..., - говорит сельская учительница Галина Куриленко.

На сельский праздник был приглашен и специальный гость - Саша Турчин из Ивано- Франковской области. Мальчику 10 лет, он занимается музыкой и мечтает играть в симфоническом оркестре. Здесь, возле церкви, он получил от «Братьев Карамазовых» долгожданный подарок - профессиональный инструмент - трубу.

- Я мечтал о серебряной трубке. Папа познакомился в интернете с Олегом Карамазовым и рассказал, о чем я мечтаю. И он сказал, что «я имею одну такую трубку, которую могу подарить», - рассказывает ребенок.

Верующие надеются, что их храм станет символом возрождения Чернобыльского края.

«УНИАН-Религии» - по информации пресс-службы группы «Братья Карамазовы».

При подготовке материала использована информация vesti.ua, телеканалов «Интер» и «Первый национальный».

