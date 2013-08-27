Под Киевом установят кресты и купола на храм, где служит бывший директор "Братьев Карамазовых"

28 августа в 11.00, в праздник Успения Богородицы, в селе Горностайполь Иванковского района Киевской области состоится освящение куполов, крестов и их установка на строящийся храм в честь Святителя Николая архиепископа Мир Ликийских Чудотворца.

Как сообщил УНИАН настоятель храма – иерей Александр Мироненко (бывший директор группы "Братья Карамазовы". - УНИАН), после Божественной литургии, которая начнется в 9.00, музыканты группы "Братья Карамазовы" вручат мальчику - жителю Ивано-Франковской области, музыкальный инструмент - профессиональную трубу.

"Это его давнишняя мечта. Мальчик из малообеспеченной семьи, занимается музыкой, но денег на инструмент нет. «Братья Карамазовы» узнали о его мечте и решили помочь", - рассказал отец Александр.

Справка УНИАН

В 2010 году бывший директор киевской рок-группы «Братья Карамазовы» Александр Мироненко был рукоположен в сан иерея Украинской Православной Церкви. Отец Александр хотел служить в одном из сел, граничащих с Чернобыльской зоной.

11 августа 2010 года Александр Мироненко был назначен настоятелем храма в честь Святителя Николая архиепископа Мир Ликийских Чудотворца, неподалеку от зоны отчуждения.

