Календарь Успенского поста в 2013 году

14 августа 2013 г. начинается самый короткий из многодневных постов Православной Церкви — Успенский. Он продлится две недели, до праздника Успения Пресвятой Богородицы 28 августа.

14 августа празднуется Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня. В народе этот день называют «Медовым Спасом» — в конце литургии совершается освящение меда нового урожая, а православные хозяйки по традиции пекут постные блины со свежим медом. В сельских регионах традиционно добавляют к сладкому кушанью мак — либо в мед, либо в тесто (в этот же день вспоминаются ветхозаветные мученики Маккавеи). В этот праздник дается послабление на масло и вино — во все остальные дни, кроме суббот и воскресений, Уставом предусмотрена пища без елея, а в среды и пятницы — сухоядение (напоминаем, что указания Типикона относительно меры поста — это «верхняя планка», а не общеобязательная норма).

19 августа отмечается один из самых важных и любимых праздников Православной Церкви — Преображение Господне. Накануне служится

Всенощное бдение. После заамвонной молитвы на Литургии в этот день освящаются плоды нового урожая — виноград (первые плоды шли на вино для Евхаристии) и в районах, где он не вызревает, яблоки. Существует традиция соблюдать так называемый «яблочный пост» — не есть новых яблок и винограда до освящения. В день Преображения Господня на трапезе разрешается рыба.

27 августа вечером совершается Всенощное бдение накануне Успения Пресвятой Богородицы, когда выносится для поклонения убранная цветами Плащаница Божией Матери, а 28 августа вечером или 29 утром — утреня с чином Погребения Плащаницы. Эта служба составлена по подобию утрени Великой Субботы, поэтому Успение иногда называют «Второй Пасхой», тем более, что сам праздник знаменует победу над адом, подобно Воскресению Господню. Пречистая Дева Мария стала вторым в новозаветной истории Человеком после Спасителя, избежавшим тления — Она была взята Своим Божественным Сыном на небеса с телом.

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