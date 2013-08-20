В праздник Преображения Господня Блаженнейший Митрополит Владимир совершил Божественную литургию

19 август, в день праздника Преображения Господня, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил Божественную литургию в больнице, где в настоящее время проходит восстановление после операции.



Его Блаженству сослужил архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

Богослужебные песнопения исполнили насельники Киево-Печерской Лавры во главе с регентом Митрополичьего хора иеромонахом Геронтия (Борисевич).



За службой молились врачи и персонал больницы, верные.

По завершении Литургии Архипастырь освятил виноград и плоды, принесенные верующими, а также поздравил всех с праздником, отметив, что «верные должны повиноваться Богу и свято хранить заповеди, выполняя их»

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