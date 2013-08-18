19 августа - праздник Преображения Господня

Православные христиане 19 августа празднуют Преображение Господне - один из двенадцати самих больших христианских праздников. В народе этот праздник еще называют Яблочный Спас.

Преображение Господнее состоялось за 40 дней до распятия Иисуса Христа. В этот день, согласно Евангелиям от Матвея, Марка и Луки, Господь на горе Фавор явил апостолам Божественную силу.

Он взял с собой трех учеников - Петра, Иакова и Иоанна, и отправился на гору Фавор. Там Он преобразился: его лицо засияло, а одежды стали белыми.

Господь открыл величие и славу Христа, Божественную природу Спасителя.

Также апостолы увидели пророков Илью и Моисея, которые беседовали с Христом.

Вдруг туча накрыла всех, и раздался голос Бога Отца: «Это Сын мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайтесь».

Святые отцы называли день Преображения Господнего - вторым Богоявлением. Сегодня праздник напоминает людям о необходимости духовного преображения, которое становится возможным благодаря воскресению Спасителя.

Первые сведения о праздновании Преображения Господнего относятся к IV веку, когда святая Елена построила храм на горе Фавор в честь Преображения Господнего.

По традиции, 19 августа в Церквях освящают яблоки, плоды нового урожая и встречают осень.

Этот обычай пришел в христианскую Церковь еще в апостольские времена из Ветхого Завета, который прописывал приносить первые плоды в Господний Храм.

Напомним, что с 14 по 28 августа продолжается Успенский пост, который заканчивается Первой Пречистой - праздником Успения Пресвятой Богородицы.



