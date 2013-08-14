14 августа начался Успенский пост, который продлится до праздника Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа.

В этот день Православная Церковь молитвенно вспоминает вынесения Честного Креста Господня. Возник этот праздник в Константинополе. В большом городе, где была развита система водопровода, в летнюю жару вода в подземных резервуарах-цистернах начинала портиться, что приводило к болезням. Тогда патриарх выносил из Святой Софии крест, в который было вставлено большую часть из Животворящего Креста Господня, обходил с ним город, погружая крест в колодцы и цистерны, таким образом освящая и очищая воду.

Также в этот день почитается память мучеников Ветхого Завета - святой семьи Маккавеев, пострадавших в 166 году до Рождества Христова от сирийского царя Антиоха Епифана.

Во время поста, 19 августа, православные христиане будут отмечать один из самых больших праздников - Преображение Господне. Для этого праздника особым является освящение плодов. Этот древний обычай относится к VIII веку. Колоски и виноград приносили в храм в благодарность Богу за Его любовь, и как плоды, необходимые для жизни человека и для совершения бескровной литургической жертвы.

Пост продолжается всего две недели, но по своей строгости приравнивается к Великому.

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