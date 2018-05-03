В Почаеве прошли торжества, посвященные 180-летию со времени присвоения монастырю статуса Лавры

4 августа, в 17.00 началось торжественное Всенощное бдение накануне праздника Почаевской иконы Божией Матери.

На утрени в присутствии сонма архиереев был отслужен акафист перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы.

После акафиста пришедшие на праздник паломники имели возможность приложиться к святыне и помазаться маслом из неугасаемой лампады, которая непрестанно теплится перед чудотворным образом.

Всем богомольцам раздавались праздничные листовки, посвященные юбилейным торжествам этого года.

После Всенощного бдения для паломников был организован бесплатный ужин.

До трех часов ночи люди непрестанным потоком шли к чудотворному образу, который подняли только на полтора часа, после чего в 4.30 икона снова была опущена для благоговейного поклонения.

Утром, 5 августа, в день праздника архиерейским чином была отслужена ранняя Божественная Литургия, которая началась в 4.30 в новом Преображенском соборе.

Перед началом поздней Божественной Литургии, в присутствии приехавших на праздник архиереев и духовенства, из Успенского собора Лавры в Преображенский крестным ходом был перенесен чудотворный образ Пресвятой Богородицы.

Позднюю Божественную Литургию возглавил Высоко-преосвященнейший Онуфрий, митрополит Черновицкий и Буковинский.

Ему сослужили: митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней, митрополит Тверской и Кашинский Виктор, митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий, митрополит Николаевский и Очаковский Питирим, наместник Лавры – митрополит Почаевский Вла-димир, архиепископ Хустский и Виноградовский Марк, архиепископ Ровенский и Острожский Варфоломей, архиепископ Чимкентский и Таразский Елевферий, архиепископ Каменец-Подольский и Городоцкий Феодор, архиепископ Белоцерковский и Богуславский Августин, архиепископ Уманский и Звенигородский Пантелеимон, архиепископ Житомирский и Новоград-Волынский Никодим, архиепископ Городницкий Александр, епископ Владимир-Волынский и Ковельский Владимир, епископ Антоний (Боровик), епископ Банченский Лонгин, епископ Конотопский и Глуховский Роман, епископ Ирпинский Климент. В алтаре молился Высокопреосвященнейший митрополит Иов (Тывонюк).

По окончании Литургии был отслужен молебен, во время которого чудотворная икона Пресвя-той Богородицы крестным ходом была перенесена на своё место в Успенском соборе обители, где и завершился молебен коленопреклонной молитвой к Божией Матери. После молебна те, кто не успел приложиться к святыне до начала Литургии - имели возможность это сделать.

Наместник Лавры Высокопреосвященнейший митрополит Владимир зачитал поздравительное послание Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира, Священноархимандрита Свято-Успенской Почаевской Лавры, адресованное участникам торжества в честь Почаевской иконы Божией Матери.

Также Владыка Наместник поздравил всех присутствующих с праздником и поблагодарил Преосвященных Владык и всех прибывших на это торжество. Митрополит Владимир в своём поздравлении подчеркнул: «Своим явлением на горе Почаевской в огненном столпе Божия Матерь пророчески предсказала, что с этого места будет возноситься огненная молитва, чему мы все свидетели не только вчера и сегодня, но и в другие дни».

«К славным юбилеям, которые празднует в этом году наша Церковь, Почаевская обитель отмечает еще и 180-летие со времени присвоения монастырю статуса Лавры. Такой статус из древности присваивался монастырям, в которых проживало множество монашествующих и которые занима-лись обширной просветительской деятельностью и миссионерством. На протяжении всей своей истории Почаевская Лавра, как большой корабль, совершает духовное плавание по волнам бушующего житейского моря. Пристань, к которой плывём – Царство Небесное, где мир, тишина, любовь и радость в Дусе Святом…», - сказал владыка Владимир.

По окончании службы для паломников был организован бесплатный обед.

Фото пресс-службы Почаевской Лавры

