В Одессе открылся храм, где будут службы для глухонемых

В Одессе открылся храм, где будут совершаться службы для глухонемых.



Как сообщает пресс-служба Одесской епархии Украинской православной церкви, 6 августа митрополит Одесский и Измаильский Агафангел освятил храм Святой мученицы Елизаветы, построенный на территории Одесской областной детской кожно-венерологической больницы.



«В основание престола нового храма, в котором по благословению Владыки будут совершаться службы и для глухонемых, была положена частица мощей святого мученика Максима Римского», - сообщили в пресс-службе.



Митрополит Агафангел поздравил присутствующих с освящением храма - единственного в Одессе, где богослужения сопровождаются сурдопереводом. Он подчеркнул, что в Одесской епархии благодаря конструктивному сотрудничеству с местными властями во многих медицинских учреждениях сооружаются храмы, где врачи и пациенты могут помолиться «и испросить у Господа исцеления».

