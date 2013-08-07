Вечная память! В автокатастрофе погиб архимандрит Лонгин (Чернуха)

20:44, 07 августа 2013
Православие
45

7 августа в автокатастрофе погиб главный редактор «Церковной православной газеты» архимандрит Лонгин (Чернуха).Трагедия произошла около 16.00 на трассе в Николаевской области.По сведениям ГАИ, машина, за рулем которой находился архимандрит Лонгин, на большой скорости съехала с трассы. От удара автомобиля об дерево водитель скончался. Подробности уточняются.Упокой, Господи, душу отца Лонгина!

7 августа, в автокатастрофе погиб главный редактор «Церковной православной газеты» архимандрит Лонгин (Чернуха).

Трагедия произошла около 16.00 на трассе в Николаевской области.

По сведениям ГАИ, машина, за рулем которой находился архимандрит Лонгин, на большой скорости съехала с трассы.

От удара автомобиля об дерево водитель скончался.

Упокой, Господи, душу отца Лонгина! Вечная память!

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter