Вечная память! В автокатастрофе погиб архимандрит Лонгин (Чернуха)

7 августа, в автокатастрофе погиб главный редактор «Церковной православной газеты» архимандрит Лонгин (Чернуха).

Трагедия произошла около 16.00 на трассе в Николаевской области.

По сведениям ГАИ, машина, за рулем которой находился архимандрит Лонгин, на большой скорости съехала с трассы.

От удара автомобиля об дерево водитель скончался.

Упокой, Господи, душу отца Лонгина! Вечная память!