Вечная память! В автокатастрофе погиб архимандрит Лонгин (Чернуха)
20:44, 07 августа 2013Православие
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7 августа в автокатастрофе погиб главный редактор «Церковной православной газеты» архимандрит Лонгин (Чернуха).Трагедия произошла около 16.00 на трассе в Николаевской области.По сведениям ГАИ, машина, за рулем которой находился архимандрит Лонгин, на большой скорости съехала с трассы. От удара автомобиля об дерево водитель скончался. Подробности уточняются.Упокой, Господи, душу отца Лонгина!
7 августа, в автокатастрофе погиб главный редактор «Церковной православной газеты» архимандрит Лонгин (Чернуха).
Трагедия произошла около 16.00 на трассе в Николаевской области.
По сведениям ГАИ, машина, за рулем которой находился архимандрит Лонгин, на большой скорости съехала с трассы.
От удара автомобиля об дерево водитель скончался.
Упокой, Господи, душу отца Лонгина! Вечная память!
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