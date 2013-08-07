Предстоятеля Украинской Православной Церкви планово прооперировали

7 августа 2013 года в медицинском центре «Универсальная клиника "Оберег"», где Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир наблюдается и получает медицинскую помощь, состоялась плановая операция Митрополита Владимира.

Перед операцией Блаженнейший владыка причастился Святых Христовых Таин, сделал соответствующие распоряжения и попросил всех верующих о молитве.

По информации, полученной от специалистов клиники, операция прошла успешно, состояние пациента соответствует объему оперативного вмешательства.

Пресс-служба Предстоятеля Украинской Православной Церкви совместно с клиникой «Оберег» планирует в дальнейшем информировать о состоянии здоровья Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

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