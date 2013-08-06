Синодальным информационно-просветительским отделом УПЦ издан справочник «Монастыри Украины»

К 1025-летию Крещения Руси вышел из печати уникальный справочник - «Монастыри Украины».

По благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира книгу издал Синодальный информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви.

Первое полное издание о современных монастырях вышло на более чем 500-х страницах. Книга состоит из 25 разделов - согласно количеству областей Украины.

Это уникальная возможность для читателя систематизировать свои знания обо всех святынях Украины, сделать первый шаг к соприкосновению с монастырями в любом уголке нашего православного государства.

В справочнике есть: адреса монастырей; информация об истории обителей и регионов, в которых они находятся; все о монастырских святынях и чтимых святых; описание архитектурных особенностей отдельных храмов и многое другое.

Книга иллюстрирована фотографиями современных и древних видов монастырей, памятников архитектуры, икон.

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