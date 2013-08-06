В день праздника Почаевской иконы Божией Матери Предстояталь УПЦ совершил Божественную литургию

5 августа 2013 года, в день праздника Почаевской иконы Божией Матери, митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил Божественную литургию в храме Всех святых киевского Пантелеимонова женского монастыря в Феофании.

Его Блаженству сослужили архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, епископ Макаровский Иларий и духовенство обители.

По окончании богослужения Блаженнейший владыка поздравил верующих с праздником в честь Почаевской иконы Пресвятой Богородицы:

«Эта икона была прославлена в XVI веке и с тех пор творит дивные дела и чудеса с нами, грешными, помогая молитвами Богородицы. Пусть Сама Пречистая оберегает всех нас Своим благодатным покровом», - сказал Архипастырь.

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