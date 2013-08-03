Митрополит Киевский Владимир совершил литургию в древнем храме
20:48, 03 августа 2013Православие
9
В день памяти пророка Илии
2 августа 2013 года, в день памяти святого пророка Божия Илии, престольный праздник отмечает один из древних храмов Киева — Илиинская церковь на Подоле.
По случаю праздника Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил Божественную литургию. Богослужение прошло под открытым небом, перед входом в храм.
Его Блаженству сослужили управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский Антоний, епископы Шепетовский и Славутский Дионисий, Васильковский Николай, настоятель храма протоиерей Виталий Косовский, духовенство Киевской епархии.
По окончании богослужения Блаженнейший владыка поздравил верующих с престольным праздником.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter