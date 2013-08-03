Митрополит Киевский Владимир совершил литургию в древнем храме

2 августа 2013 года, в день памяти святого пророка Божия Илии, престольный праздник отмечает один из древних храмов Киева — Илиинская церковь на Подоле.

По случаю праздника Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил Божественную литургию. Богослужение прошло под открытым небом, перед входом в храм.

Его Блаженству сослужили управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский Антоний, епископы Шепетовский и Славутский Дионисий, Васильковский Николай, настоятель храма протоиерей Виталий Косовский, духовенство Киевской епархии.

По окончании богослужения Блаженнейший владыка поздравил верующих с престольным праздником.

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