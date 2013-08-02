В Тернопольской области начался крестный ход с чудотворной Почаевской иконой Божьей Матери

Около трех тысяч православных христиан принимают участие в крестном ходе с чудотворной Почаевской иконой Божьей Матери, который начался сегодня утром в Тернопольской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Почаевской Лавры, крестный ход проходит от хутора Вырля (с. Савчицы, Кременецкий район, Тернопольская область) до Свято-Успенской Почаевской Лавры. Шествие проходит в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси и 180-летия присвоения Почаевскому монастырю статуса Лавры.

Крестный ход возглавляет Высокопреосвященнейший митрополит Владимир, наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры и братия обители. К ним присоединились многочисленные паломники, которые начали прибывать на святую гору для празднования дня Почаевской иконы Божьей Матери (Православная Церковь отмечает 5 августа. – УНИАН).

Также к крестному ходу присоединился казацкий отряд в старинной форме с конями и каретами.

По информации пресс-службы, во время крестного хода духовенство несет именно тот чудотворный образ, который находится в Успенском соборе Почаевской Лавры и обычно не покидает стен обители.

Крестный ход должен пройти именно по тому историческому пути, по которому в 1597 году монахи Почаевского монастыря переносили чудотворную икону из поместья Анны Гойской в святую обитель.

На месте замка помещицы в 1997 году, в ознаменование 400-летия перенесения чудотворной иконы на гору Почаевскую, был установлен памятный крест. Именно перед этим крестом в начале крестного хода был отслужен молебен, после чего участники хода отправились в Лавру.

Прибытие крестного хода на территорию Лавры ожидается сегодня около 13.00, после чего в Успенском соборе пройдет окончание молебна, а затем состоится благотворительный обед для всех участников празднования.

Справка УНИАН. В 1597 году Анна Гойская, владевшая Почаевом во второй половине XVI века, подарила монастырю Почаевскую икону Божьей Матери. В свое время в знак благодарности за сердечный прием эту икону ей подарил митрополит Неофит.

Анна Гойская просила Пречистую об исцелении брата Филиппа, который был слепым от рождения. И произошло чудо - он прозрел. После такого чуда икону крестным ходом перенесли на Почаевскую гору для всеобщего поклонения.

