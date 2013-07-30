Литва отпраздновала перенесение святых мощей 3-х Виленских мучеников

Православные Литвы отпраздновали перенесение святых мощей 3-х Виленских мучеников. Святые Антоний, Иоанн и Евстафий почитаются не только как первые мученики литовской земли, но и как провозвестники массового Крещения Литвы, которое состоялось на несколько столетий позже Крещения Руси.

Святые Антоний, Иоанн и Евстафий пострадали за Христа в середине 14 века при дворе Великого князя Литовского Ольгерда. Мужественное исповедание православной веры и мученическая смерть святых подвигла принять христианство многих литовских язычников, в том числе самого великого князя. Таким образом, во второй половине 14 столетия крестилась вся Литва - один из последних островов язычества в Европе. Причем изначально в Литве преобладал восточный обряд, лишь после восхождения сына Ольгерда Ягайлы на польский престол, он обязался всех этнических литовцев крестить по католическому обряду. Тем не менее, и сейчас 3-х мучеников, чьи святые мощи хранятся в Виленском Свято-Духовом монастыре почитают не только православные, но и литовцы католического исповедания. Почитают святых Антония, Иоанна и Евстафия и в соседней Беларуси, так как их имена до Крещения - Нежила, Кумец и Круглец говорят об их славянском происхождении.

Балладу о подвиге 3-х Виленских мучеников сложил священник родом из белорусской Вилейки, настоятель Шяуляйского храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла, протоиерей Олег Штельман.

Отец Олег первые шаги в качестве церковно-, а затем и священнослужителя делал при Виленском Свято-Духовом монастыре. У святых мощей Виленских мучеников видел много чудес, которые происходили у людей по искренней молитве.

«Приходила женщина, у неё была малолетняя дочь, которая болела. Мы дали женщине ленточку от носочка - у одного мученика сломана нога, поэтому её необходимо подвязывать. Она клала ленточку под подушку своей дочери, которую выписали из больницы как безнадёжную. И девочке стало легче, проверились в больнице - никаких следов болезни», рассказал протоиерей Олег Штельман, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Шяуляй (Литва).

Благодать от святых мощей 3-х Виленских мучеников уже много столетий питает верующий народ Литвы. Лишь в 20-м столетии мощи святых Антония, Иоанна и Евстафия покинули Родину - в 1915 были вывезены в Москву при приближении фронта Первой мировой войны. В годы богоборческого лихолетья мощи подверглись поруганию: псевдоисследователи подтвердили факт их нетленности, но утверждали, что останки не могли принадлежать людям, жившим в 14 столетии. Вряд ли исследователи смогли бы объяснить факт проявления при мощах аномалий в поведении некоторых людей, которые верующим известны как одержимость.

«Экстрасенсы приходили, тогда одна из них страшным мужским голосом дико орала у мощей. В чём сила мучеников? Ими становятся только те люди, у которых очень сильная вера, которые готовы за Христом идти до смерти, поэтому Господа даёт им особую благодать и возможность ходатайствовать за нас грешных, чтобы нас укрепить в вере», - дополнил протоиерей Олег Штельман, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Шяуляй (Литва).

В конце июля 1946 года во дворе Свято-Духова Виленского монастыря собрались несколько тысяч человек - ожидали прибытия из Москвы великой святыни. В советское время это было настоящее чудо - мощи 3-х Виленских мучеников вновь вернулись на Родину. Чрезвычайное событие (единственный в истории Советского Союза случай перенесения христианской святыни спецрейсом) празднуется ныне как второе обретение мощей Виленских мучеников. В наше время мощи святых Антония, Иоанна и Евстафия - единственные из полностью сохранившихся честных останков православных святых в Литве.

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